ACKC in eigen huis onverslaanbaar

ALMKERK • ACKC is ook na zaterdag in eigen huis ongeslagen. De Vinken uit Vinkeveen werd met 17-15 aan de zegekar gebonden.

ACKC begon met Frank Bakker weer in de gelederen en Jonne Millenaar verving de wat zieke Dieke de Cloe, Vanaf het begin af was ACKC goed bij de les en de Almkerkers wisten de gasten goed onder druk te houden. Dit resulteerde in een 4-1 voorsprong binnen een minuut of tien. Het was al wel duidelijk dat het een flinke strijd zou gaan worden en het waren vooral de dames van De Vinken die zich etaleerden.

Hier hadden de ACKC-dames hun handen vol aan. ACKC kon wel zijn voorsprong langzaam uitbouwen naar 7-3, waarbij Frank Bakker zich goed liet zien. ACKC was echter kwetsbaar. Dat kwam ook snel tot uiting in de stand. De directe tegenstander van Jonne Millenaar had een loepzuiver schot en moest twee maal toekijken. Stef Mommers was ongelukkig bij het missen van een strafworp.

De ruststand van 8-6 in het voordeel van ACKC was natuurlijk heel mooi, maar er was nog werk genoeg in de tweede helft.

Weer mis

De tweede helft werd jammerlijk de tweede strafworp gemist door Mommers, maar Natasja Kuipers kon al snel 9-6 maken. Later maakte Sabine Meerman ook nog de 10-7. De Vinken konden niet worden afgeschut, het team bleef geloven in eigen kunnen. Binnen drie minuten stond ACKC zelfs met 10-11 achter en was er nog maar tien minuten verstreken. Maar de groen-witten bleken strijdvaardig en zonder echt goed korfbal te spelen werd de stand weer via Meerman en tweemaal Dekkers 13-11.

Inmiddels had een De Vinken-speler een gele prent moeten incasseren voor herhaalde aanmerking op de leiding. ACKC speelde met heel veel inzet en hield dit ook vol tot het einde, daarbij gesteund door hun trouwe supporters. De ongelukkige Stef Mommers kon voor de derde keer een stip niet verzilveren. Uiteindelijk ging de winst welverdiend naar de Almkerkers met 17-15 en daarmee is er nog alles mogelijk in de 3e klasse H.

ACKC-dag

Komende zaterdag is er weer de traditionele ACKC-dag met vele activiteiten voor jong en oud,. Vanaf 13:00 uur wedstrijden van diverse jeugdteams, zoals B2, B1, A1 en van de senioren: ACKC3 en ACKC2. Ook voor de inwendige mens word gezorgd. De hoofdwedstrijd ACKC – HKC vangt aan om 18:30 uur.

In de uitwedstrijd werd er met 15-15 gelijk gespeeld dus ook nu weer zaak om iets recht te zetten. Met een volle De Jager in Giessen moet dat mogelijk zijn.

