Winst voor Gijsbert Nieuwkoop in Rond om de Graaf

MOLENAARSGRAAF/VEEN • In het hartje van de Alblasserwaard boekte wielrenner Gijsbert Nieuwkoop zijn vierde seizoenzege bij de Amateurs.

Uit het zeer matig bezette peloton ontstond vrij snel een kopgroepje dat gestaag rondjes draaide rondom de Graafstroom. Voor Gijsbert Nieuwkoop uit Veen ging het te langzaam, hij zette aan en was voornemens alleen aan te komen.

Maar hij kreeg Strijenaar Johan van der Eijk mee. Samen bouwden ze aan een lekkere voorsprong. Op het allerlaatste rechte eind richting finishdoek was Nieuwkoop veel en veel te sterk voor zijn medevluchter.

Geen risico

"Ik wilde na twee ronden stoppen. In de regen neem ik geen risico, zeker niet in de bochten. Afgelopen voorjaar heb ik Geldrop mijn sleutelbeen gebroken en was ik acht weken uit de roulatie. Daar heb ik geen zin meer in. Maar gelukkig dacht iedereen er zo over en werd er rustig gekoerst. Toen het wegdek snel opdroogde, durfde ik aan te trekken en dat kost kracht. Ik trok een gaatje en door uitstekend afstopwerk van onder andere mijn ploeggenoot Robert van Dalen bleven we weg", zag Nieuwkoop.

De 35-jarige inwoner van Veen verrichte veel kopwerk, maar was niet bang voor de kwaliteiten van Van der Eijk. "Mijn benen waren goed en ik vertrouwde op mijn sterke sprint. Na Werkendam, Nieuwendijk en Heerle is dit mijn vierde overwinning dit seizoen."

Theo Sprong