Werkendamse open water race ook voor ALS

werkendam • De Biesboschzwemmers organiseren op zaterdag 8 september voor de zesde keer de Biesbosch Open Water Race.

De 1000 meter prestatietocht wordt omgedoopt tot '1000 meter voor Stichting ALShetjeraakt'. De stichting ALShetjeraakt heeft als doel om 'de ziekte ALS bekend(er) te maken, de patiënten en hun naasten te steunen en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg om deze verschrikkelijke zenuw- en spierziekte een halt toe te roepen.' Eén van de leden van De Biesboschzwemmers heeft in oktober vorig jaar te horen gekregen dat zij deze ziekte heeft en de vereniging wil haar steunen door geld op te halen.

De minimale inleg voor de 1000 meter is 10 euro, maar dit mag uiteraard ook veel meer zijn. Het geld kan op de dag zelf betaald worden bij de organisatietent. De 1000 meter start om 12.00 uur en deelnemers moeten minimaal een uur van tevoren aanwezig zijn. Speciaal voor de hele fanatiekelingen is het mogelijk om 5000 meter te zwemmen. De 5000 meter staat gepland om 10.00 uur en ook hiervoor moet minimaal 10 euro betaald worden voor deelname.

De Biesbosch Open Water Race is een dag voor de Amsterdam City Swim, waarbij deelnemers 2000 meter in de Amsterdamse grachten zullen zwemmen. Op 9 september zullen ook enkele Werkendammers meedoen, namelijk Jolanda en Jade Groeneveld en Miranda van Ballegooijen. Degene die 2000 meter of Amsterdam te ver vinden kunnen dus een dag eerder hun steentje bijdragen door in Werkendam het water in te duiken.

http://www.bowr.nl