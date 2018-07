Motorcross Almkerk op zaterdag 15 september

ALMKERK • Crossteam Almkerk organiseert zaterdag 15 september opnieuw de motorcross in Almkerk.

Het gaat op de welbekende harde kleibaan naast Iveco Schouten wederom om een wedstrijd die meetelt voor de West-Brabant Cup.

Net als voorgaande jaren is de opbrengst van de dag voor een goed doel. Deze editie is dat Roparun Team Almkerk.

Headbangende medemens

Ook is er weer gedacht aan de headbangende medemens, want 's avonds speelt rockcoverband Arie in de feesttent.

Overdag is er voldoende te eten en te drinken op het terras bij de feesttent en met een springkussen voor de kleine kids is er voor ieder wat wils. "Cross, stof, modder, rock, bier, friet, ranja, niks is te gek", aldus de organisatie.

Inschrijven is vanaf 9:30 uur, de wedstrijden beginnen om 12:00 uur. Arie speelt vanaf 18:00 uur. Entree bedraagt 5 euro, kinderen onder 12 jaar gratis.