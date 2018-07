Werkendamse beachduo tweede van de wereld

WERKENDAM • Beachvolleybalteam Emi van Driel-Raisa Schoon hebben een fantastische tweede plaats op het wereldkampioenschap beachvolleybal onder 19 jaar bereikt.

Dit grote evenement, waarvoor 32 landen zich geplaatst hadden, werd gespeeld in de Chinese stad Nanjing.

Nederland trof in de poule reeds twee sterke Europese tegenstanders: Spanje en Italië. Ook Egypte was een poulegenoot. Alle drie de teams werden verslagen.

In de achtste finale was Brazilië, het beachvolleyballand bij uitstek, de tegenstander. Ook van dit team werd gewonnen.

Nadat ook thuisland China in de kwartfinale en grootmacht Verenigde Staten in de halve finale werden verslagen, was Rusland in de finale de tegenstander. In een vol stadion werd het een razend spannende wedstrijd. De setstanden van 21-19, 19-21 en 13-15 spreken boekdelen.

Kleiner kon het verschil niet zijn tegen een tegenstander, die ondanks hun jeugdige leeftijd al als professionals de wereld rond reizen.