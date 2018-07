Champagne voor Stan van Oord

WOUDRICHEM • De dubbele zege was heel dichtbij, maar ook met een overwinning en een tweede positie in de divisie Supersport I van de Supercar Challenge kijkt Stan van Oord terug op een zeer geslaagd DTM weekend op Circuit Zandvoort.

In de eerste race op zaterdag wisten Van Oord en zijn teamgenoot Dennis de Borst vanaf de tweede startplek de race te winnen en in de race op zondag kwamen zij vanaf de negende startpositie slechts 0,2 seconde tekort voor een dubbelslag.

"Het was voor ons een prima weekend, ik heb ervan genoten om tijdens zo'n drukbezocht evenement als het DTM zulke mooie gevechten te leveren. Dit was echt racen zoals het bedoeld is", stelt de Woudrichemmer tevreden.