Jonge zwemmers doen het goed

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers hebben dit weekend tijdens het officieuze NK voor de zwemmers tot 12 jaar in Dordrecht top tien-noteringen behaald.

De beste 24 zwemmers per afstand namen het tegen elkaar op. Tess Vonk en Lars de Kooter wisten zich voor deze wedstrijd te plaatsen. Ze startten beide op de 100 schoolslag en Tess daarnaast ook nog op de 50 vlinderslag. De dag begon voor de Werkendamse zwemmers met de 100 schoolslag en daarop wisten beide een goede tijd te zwemmen. Tess zwom bij de meisjes van 8 en 9 jaar naar een keurige achtste plaats, echter bij de start had ze te vroeg bewogen, waardoor haar tijd uit de uitslag gehaald werd.

Een programmanummer later startte Lars ook op de 100 schoolslag, maar dan bij de jongens. Lars zwom bijna vijf seconden sneller dan een week eerder en realiseerde hij de tiende tijd. Toen de uitslag bekend gemaakt werd, bleek dat ook Lars te vroeg bewogen had. Later op de dag mocht Tess startten op de 50 vlinderslag en ze liet zien niet geleden te hebben onder de diskwalificatie van eerder op de dag. In een goede race wist ze 0,06 seconden sneller te zwemmen dan haar inschrijftijd en zelfs bijna vijf seconden sneller dan begin april van dit jaar.

Met deelname aan deze wedstrijd zit het seizoen in het zwembad er op voor deze jonge talenten en zullen ze het komende seizoen hard moeten knokken om ook volgend jaar weer in Dordrecht op het startblok te mogen stappen.