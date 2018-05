Drie titels voor BBZ-masters

werkendam • Zeven Biesboschzwemmers hebben dit weekend in Den Haag tijdens de open Nederlandse masterskampioenschappen drie keer goud, acht keer zilver en brons bij elkaar gezwommen.

Voor zwemmers van Den Doorn, die ook meededen in Den Haag, was de hoogste klassering twee keer een vierde plaats.

Annette Wijnja wist op de 100 en 200 schoolslag bij de 50-plussers het goud te veroveren. Vooral haar tijd op de 200 meter gaf haar een goed gevoel. Naast het goud wist Wijnja ook nog twee keer zilver en twee keer brons persoonlijk te veroveren. Het zilver behaalde ze op de 50 schoolslag en 100 rugslag en op de 50 en 200 rugslag moest ze twee dames voor laten gaan. Op de 50 en 200 meter rug- en schoolslag zwom Annette Brabantse records.

Marjo Goelema had dit jaar met een sterkte Britse deelneemster te maken en moest op de 50 en 100 schoolslag deze dame voor zich dulden. Ondanks dat ze in voorbereiding is op de Vierdaagse van Nijmegen was ze wel tevreden met haar tijden.

Paul Wijnja en Harry Cornet wisten beide ook een zilveren medaille persoonlijk te behalen. Cornet deed dit op de 50 vrije slag en op de 50 vlinderslag zwom Harry naar het brons. Wijnja behaalde zijn zilveren medaille op de 200 vrije slag en hij deed dit in een persoonlijk, club en Brabants mastersrecord. Richard Tiemstra en Nico Swart zwommen beiden naar brons.

De laatste drie medailles werden op de estafettenummers behaald en de ploegen waren goed voor een gouden en twee zilveren medailles. De gemengde 4x50 wisselslag estafetteploeg bestaande uit Nico, Marjo, Paul en Annette was goed voor het goud.

Den Doorn

Namens Den Doorn kwamen Sander van Tilburg en Wouter van der Stelt aan de start. Van Tilburg zwom alleen de 1500 meter vrije slag en hij wist hierop zijn persoonlijk record met bijna tien seconden te verbeteren.

Van der Stelt werd op de 800 en 1500 meter vrije slag vierde en hij wist op de 200 en 1500 meter 'vrij' zijn tijden aan te scherpen. Op de 1500 meter ging dit met maar liefst vijfentwintig seconden.