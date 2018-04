Voltena pakt volle mep tegen Zaanstad

NIEUWENDIJK • Alle punten pakken, luidde het devies voor de dames van Voltena zaterdag tegen Zaanstad. De Nieuwendijkers deden dat vervolgens ook.

In de eerste set van de voorlaatste thuiswedstrijd, gezien de titelkansen een finale op zich, werden in de eerste set slechts negen punten aan de tegenstander gegund. Het verloop van de tweede set was wat stroever, maar toch trok Voltena de set met 25-18 naar zich toe.

In de derde set wordt de voorsprong snel gepakt en lijkt Zaanstad terug te komen, maar de Nieuwendijkers stellen toch nog orde op zaken: 25-13.

Concurrent laat punt liggen

De vierde set wordt begonnen in de wetenschap dat directe concurrent Vocasa een punt heeft laten liggen tegen Sliedrecht Sport en dat lijkt lange tijd een blok aan het been van de speelsters van Voltena. Pas als zowel het team zelf als het publiek erachter gaan staan wordt de set én de vijf punten binnengehaald.

De volgende thuiswedstrijd is tegen WIK uit Groot-Ammers. Een week later, op zaterdag 21 april, volgt de kampioenswedstrijd tegen Vocasa in Nijmegen.