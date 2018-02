Virtus dendert door

Niels Plieger maakt twee van zijn in totaal 34 punten tegen Jumpers.

WERKENDAM • Virtus heeft zaterdag in Den Haag Jumpers verslagen met 66-121.

Na het derde kwart had Virtus de magische 100-puntengrens al bereikt: 50-104.

Topscorer Niels Plieger in het laatste kwart zelfs applaus van het Haagse publiek door twee wervelende acties. Samen met een dribbelende medespeler snelde hij naar de vijandelijke basket. Aangekomen in de bucket gooide zijn maat de bal bewust tegen het bord, waarna hoogvlieger Plieger de bal in de lucht vastpakte en door de ring dunkte.

Na afloop werd de vreugde in het Werkendamse kamp nog groter toen bekend werd dat concurrent Dreamfield Dolphins ruim had verloren in Weert. En laat dat team nu juist de volgende tegenstander van de Werkendammers zijn.

Deze spannende en belangrijke wedstrijd wordt op 17 februari gespeeld in De Crosser. Aanvang 19:00 uur.