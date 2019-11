Altena Nieuwe Energie opnieuw groenste leverancier van Nederland

REGIO • Altena Nieuwe Energie | om is opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland.

De energiecoöperatie uit Altena krijgt de eretitel samen met ruim 40 andere energiecoöperaties met wie ze samenwerkt binnen het collectief om | nieuwe energie.

De energie die de coöperaties gezamenlijk opwekken krijgt wederom het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE.

Bekroning

Voorzitter Cees de Bas van Altena Nieuwe Energie | om: "Het collectief waarmee wij samenwerken krijgt al vijf jaar op rij een rapportcijfer 10. Dat is een prachtige bekroning van het harde werk dat wij als lokale energiecoöperaties verrichten. Samen met ons minimale hoofdkantoor vormen we een tegengeluid in Nederland. We pakken als burgers de regie over onze energievoorziening terug. Onze klanten kopen de zonne-energie opgewekt bij De Bloemplaathoeve in Almkerk, en daar komt nu ook de energie van de familie Van Bergeijk uit Werkendam bij. Wij zijn als non-profit organisatie gericht op het betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Onze winst gebruiken wij voor nieuwe projecten én het verlagen van onze energietarieven. Dat betekent dat hoe meer mensen met ons meedoen, hoe meer winst we als collectief kunnen teruggeven aan onze klanten. Daarmee zijn we een partij die het écht anders doet dan de rest."

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 44 leveranciers onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie.