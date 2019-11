Lunchroom Van alles Wat gestart op bijzondere locatie in Almkerk

ALMKERK • Lunchroom Van Alles Wat opende vrijdag in Almkerk zijn deuren.

Inge en Dave van der Westen staan, met uitzondering van de zondag, dagelijks klaar om iedereen heerlijke broodjes en maaltijden voor te schotelen. Ook het kopje koffie is van uitzonderlijke kwaliteit.

Een bezoek aan Lunchroom Van Alles Wat geeft je een Route 66-gevoel, de historische snelweg in de Verenigde Staten. Je moet hem een keer gereden hebben; stoppen bij een tankstation waar je ook de lunch kunt gebruiken. Op de N322 in Almkerk heb je vanaf vrijdag 1 november eveneens die mogelijkheid.

De lunchroom is aan de bekende Opel-vestiging met tankstation gekoppeld. Een perfecte locatie met voldoende gratis parkeergelegenheid.

Toe aan wat anders

Met name Dave was toe aan wat anders. "Ik kom uit de vrachtwagentechniek, maar wilde iets voor mijzelf beginnen. Een speelparadijs en een pannenkoekenhuis borrelden al eens op. Toen deze voormalige autoshowroom leeg kwam hebben wij de knoop doorgehakt en zijn deze lunchroom gestart." Voor Inge van der Westen is het dagelijkse ritje naar de lunchroom vertrouwd. "Ik heb bijna 25 jaar in de shop van het tankstation gewerkt. Nu sta ik een deur verder in mijn eigen lunchroom."

Ervaring

Dave van der Westen heeft dit jaar in Etten-Leur ervaring opgedaan in de lunchroom van zijn nicht "Veel geleerd over de inrichting van een lunchroom en het praktische deel op de werkplekken."

Van Alles Wat brengt de net even wat luxere broodjes, maar ook een goede uitsmijter of een schnitzel met frites en uitstekende saté. De soep maakt Inge zelf. De keuze voor de naam Van Alles Wat, bedacht door dochter Britt, dekt beslist de lading. Wat te denken van een sfeervolle high tea.

Koffie

Veel aandacht is besteed aan de keuze voor de koffie, het paradepaardje van de sfeervolle lunchroom. "De kwaliteit van het kopje koffie, het is het merk Peeze geworden, is voor ons heel belangrijk." Inge van der Westen heeft een goede keuze gemaakt. De koffie is werkelijk top.

Het ondernemende echtpaar verwacht dat Lunchroom Van Alles Wat naast een buurtfunctie, ook het bedrijfsleven tot de klantenkring mag gaan rekenen. "Wij denken aan het totaal ontzorgen wat betreft maaltijden voor bedrijven. Wij bezorgen de overwerkmaaltijden op bedrijventerreinen in onder meer Giessen, Nieuwendijk, Dussen en Sleeuwijk. De eerste opdrachten zijn al binnen." Op aanvraag is het verzorgen van een besloten feest mogelijk.

Lunchroom Van Alles Wat zal van maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 09.00 uur tot 17.30 uur. Op zaterdag gaat de deur om 10.00 uur open. Gevestigd aan de Sjersestraat 35, 4286 BC Almkerk. Tel: 06-31645046.

http://www.lunchroomvanalleswat.nl