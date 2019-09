Bouw gezondheidscentrum d'Alburcht gestart

WIJK EN AALBURG • Wethouder Peter van der Ven gaf vrijdag het startsein voor de bouw van het gezondheidscentrum d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

De wethouder onthulde een doek met daarop het eindresultaat na de uitbreiding en verbouwing van het multifunctionele centrum. Het doek hangt aan het bouwhek, zodat iedereen kan zien wat de bedoeling is van de verbouwing.

In het gedeelte van het MFC waar het gezondheidscentrum is gepland, komen de Aalburgse huisartsen, een apotheek, fysiotherapiepraktijk en buurtzorg.

April 2020

De planning is dat het gezondheidscentrum in april komend jaar wordt opgeleverd. Dat is een half jaar later dan eerst werd ingeschat. De aanbesteding heeft iets langer geduurd. Maar vooral de levertijden van bouwmaterialen zorgden voor wat vertraging ten opzichte van de eerdere indicatie.

Duurzaam

De energie voor het gezondheidscentrum komt straks helemaal van groene bronnen; op het dak komen honderd zonnepanelen.