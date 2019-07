Nieuwe editie Slag om Altena in 2020

ALTENA • De middeleeuwse tenten zullen volgend jaar weer opgeslagen worden om en nabij Slot Altena. De organisatie heeft dit weekend een nieuwe editie van de Slag om Altena aangekondigd door middel van een filmpje op hun Facebook pagina. De exacte datum zal nog bekend worden gemaakt.

Afgelopen weekend was het precies een jaar geleden dat de Slag om Altena nagespeeld werd. Als onderdeel van Altena Bruist, een cultureel initiatief van de voormalige drie gemeentes om de nieuwe fusie te vieren, konden bezoekers terug naar de middeleeuwen. Onder het mom van de oude middeleeuwse gemeente Altena die de nieuwe gemeente Altena verwelkomt was er een groot middeleeuws festijn op de plek van het voormalige Slot Altena.

Bezoekers konden kon daar zien hoe er geleefd en gewerkt werd in de middeleeuwen, genieten van de verschillende paarden- en vogelshows en nog tal van andere activiteiten. Tijdens het hoogtepunt speelde acteurs ook de Slag om Altena na, een belegering van Slot Altena in 1393, toen precies 625 jaar geleden.

Terug in 2020

Het festival zou in de eerste plaats eenmalig zijn vanwege de speciale gebeurtenis van de fusie en het jubileum. Maar dankzij de positieve reacties van bezoekers en de betrokkenen is de organisatie toch gaan nadenken over een volgende editie. Nog maanden na het festival kregen ze berichten van bezoekers en de destijds aanwezige middeleeuwers die het een geslaagd weekend vonden.

De organisatie denkt dat er de komende jaren nog veel te behalen is met de Slag om Altena, die vorig jaar ondanks de warmte op bijna 2800 bezoekers kon rekenen.