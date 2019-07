Organisatie Samenloop voor Hoop 'zeer tevreden'

GIESSEN-RIJSWIJK • De organisatie van de Samenloop voor Hoop is 'zeer zeer zeer tevreden' over de opbrengst en het verloop van de wandelestafette voor KWF Kankerbestrijding.

Kees Noorloos, voorzitter van de organisatie, heeft alleen maar positieve reacties gehoord. "Natuurlijk over het bedrag, maar ook over hoe het evenement geregeld was."

Met een hitteplan had de organisatie al een voorschot genomen op het warme weer van met name de zaterdag. Er was gezorgd voor voldoende water en er waren extra schaduwplekken ingericht. "De wandelaars hebben zich goed aangepast door bijvoorbeeld vaker te wisselen", merkt Noorloos op. "De fietsers hebben uiteindelijk wel vier rondes door Altena gereden, maar de route is iets aangepast en er was een extra rustplaats onderweg."

Hij benadrukt nog eens dat hij terugkijkt op een 'geweldig evenement', waarbij meer dan 50 teams zich hebben ingezet voor een mooi bedrag voor KWF Kankerbestrijding.

Spontaan

Spontane acties waren er dit weekend ook nog, vertelt Noorloos. "Er was een groep jongeren uit Giessen en Rijswijk, die vrijdagavond naar De Soos in Almkerk ging en 's nachts op de terugweg graag mee wilde lopen. Ze waren niet ingeschreven, maar dat was geen probleem. 's Middags kwam een van de moeders nog een cheque van 750 euro brengen."

Naast de opbrengst en het wandelen was de kaarsenceremonie op vrijdagavond een belangrijk programmaonderdeel van de Samenloop voor Hoop. Daarbij werd stilgestaan bij de mensen die aan kanker zijn overleden. Ook werden hiermee de mensen die ziek zijn gesteund en ook de mensen die kanker hebben overwonnen. Een indrukwekkend moment, beschrijft Noorloos. "Het was muis- en muisstil."

Voorlopig bedrag

Het eindbedrag van 193.711, 31 euro is een voorlopig bedrag. "Er zit nog wat in pijplijn. We hebben nog niet alles mee kunnen nemen, zoals de opbrengst van de kraampjes gedurende het laatste uur." In 2016, tijdens de eerste Samenloop voor Hoop in Altena, werd de 24 uur wandelen afgesloten met een bedrag van 123.000 euro, uiteindelijk werd dat nog zo'n 135.000 euro.

Of er een nieuwe editie van de Samenloop voor Hoop komt is nog niet duidelijk. "Áls die er komt, dan pas over drie jaar weer", aldus Noorloos. Dat dit bestuur dan opnieuw de kar trekt is geen vanzelfsprekendheid. "Wij zijn geen vereniging of stichting en na deze editie zijn wij straks officieel geen bestuur meer. Misschien moeten we wel afspreken dat wij over een jaar of twee de eerste gesprekken weer opstarten, maar dat moeten we nog even bekijken."

De organisatie is de komende dagen nog bezig met het afsluiten van deze tweede Samenloop voor Hoop in Altena.