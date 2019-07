Dora (Isabela Moner) heeft weliswaar haar jeugd voornamelijk met haar ouders (Eva Longoria en Michael Peña) in de jungle doorgebracht, maar niets kon haar voorbereiden op de grootste uitdaging ooit: de middelbare school.

Als haar ouders worden vermist moet de avontuurlijke Dora hen opsporen. Ze schakelt de hulp in van het aapje Boots, Diego (Jeff Wahlberg), een geheimzinnige jungle-bewoner (Eugenio Derbez), en een groep coole tieners. Samen proberen ze haar ouders te redden en het mysterie van de verloren gouden stad op te lossen.

Dora and the lost city of gold draait vanaf 8 augustus in de bioscoop.

