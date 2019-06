Opnieuw plantenbak in Hank in brand gestoken

HANK • Op de Kerkstraat in Hank is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een bloembak in brand gestoken.

Net als een maand geleden werd daarbij een band gebruikt, waardoor de plantenbak beschadigd is geraakt door het rubber. "Dat krijg je er namelijk niet zo makkelijk af", vertelt een woordvoerder van de gemeente Altena, die wederom aangifte heeft gedaan van het incident.

De plantenbakken in Hank zijn door de gemeente neergezet als snelheidsremmende maatregel, maar leidden ook tot ergernis onder inwoners van het dorp.

Inmiddels is er een bewonersavond geweest, waar Hankenaren hun input hebben kunnen geven om tot een andere oplossing voor de Kerkstraat te komen. Die suggesties worden nu bekeken door verkeersdeskundigen van de gemeente. De uitkomst wordt nog voor de zomer verwacht.