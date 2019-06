Kofferbakmarkt Woudrichem op 7 september

WOUDRICHEM • Al jarenlang wordt in september op 't Rond in Woudrichem een kofferbakmarkt gehouden. Sinds vorig jaar is de organisatie daarvan in handen van Woudrichems Muziekvereniging Kunst Na Strijd. Dit jaar zal de kofferbakmarkt worden gehouden op zaterdag 7 september van 9:00 tot 13:00 uur.

Op 't Rond zullen ongeveer 25 auto's verzamelen, van waaruit tweedehands spullen worden verkocht.

Met de auto op 't Rond om spullen te verkopen? Inschrijven kan via kofferbakmarktkns@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro en 5 euro borg. Als de standplaats netjes opgeruimd wordt opgeleverd, komt de borg retour.