Progressief Altena wil ballonnen en confetti weren

ALTENA • Progressief Altena vraagt het college om een standpunt in te nemen over het oplaten van ballonnen in de openbare ruimte.

Ook het gebruik van confetti moet worden teruggedrongen. Altena heeft hierover formeel, in tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland, nog geen standpunt ingenomen.

"Ballonnen en confetti worden vaak bij evenementen en feesten gebruikt, al dan niet door de gemeente georganiseerd of vergund", schrijven Fenneke Snippe en Christian Alderliesten namens Progressief Altena aan het college van B&W.

"Zo werd er recent nog bij de opening van een winkel een heel dorp vol gehangen met ballonnen. Wat minder feestelijk is zijn de gevolgen voor de dieren en het milieu. De resten van ballonnen en confetti zorgen voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van deze resten. Ook is het een belasting voor het milieu, omdat het niet wordt afgebroken en dus voor jaren en jaren in het milieu achterblijft en zelfs in ons eigen eten terecht komt."

De partij zou graag zien dat Altena samen met inwoners en ondernemers plastic zwerfvuil bij de bron aanpakt en dat tegengaan van plastic vervuiling bijvoorbeeld in het evenementenbeleid wordt opgenomen.