Syrische Reem kookt iedere week in De Jager

Reem in haar element: in de keuken om de lekkerste Syrische gerechten te bereiden. (Foto: Marjo van Andel)

GIESSEN • Vanaf komende donderdag kan er iedere week in De Jager in Giessen worden aangeschoven om te genieten van een uitgebreid Syrisch buffet.

Al vrij snel nadat Reem Maimounah in Nederland kwam wonen, ontstond een droom bij de Syrische. "Ik zie het helemaal voor me: een hele grote tafel waar iedereen, vanuit alle diverse culturen, aanschuift." De verwezenlijking van die droom lijkt een stapje dichterbij gekomen te zijn: vanaf komende donderdag zal ze wekelijks vanaf 18:00 uur een uitgebreid Syrisch buffet verzorgen in De Jager in Giessen. Daarnaast is ze onlangs gestart met haar eigen cateringbedrijf: RMkitchen.

Reem heeft een passie voor koken. "In Syrië was ik de 'chef-kokkin' van mijn buurt. Ik kookte voor iedereen. Familie, vrienden, kennissen, buren, vreemdelingen. Koken is altijd mijn passie geweest, ik vind het zo fijn om te doen. In onze cultuur is samen eten heel belangrijk. Ik kijk ook echt uit naar de komende weken. Het is nu namelijk Ramadan, dat vind ik de gezelligste maand van het jaar. Dan komen we allemaal bij elkaar, soms kook ik dan wel voor vijftig personen."

Het koken heeft Reem niet van een vreemde. "Recepten gaan van generatie op generatie, dus veel van wat ik maak, maakte mijn oma bijvoorbeeld ook. Ik heb veel van mijn moeder geleerd, maar veel van wat ik doe zit ook gewoon in mijn hoofd. Als mensen mij vragen naar een recept, dan moet ik soms heel hard nadenken."

Syrische High Tea

Tijdens het festivalweekend vorig jaar mei in Woudrichem, verzorgde Reem voor de eerste keer een Syrische High Tea voor de Hartenbrigade. "Voor ruim veertig mensen maakte ik allerlei zoete Syrische hapjes. Dat werd goed ontvangen, de mensen waren enthousiast. En dat maakte mij erg blij. Toen dacht ik eigenlijk voor het eerst: 'waarom zou ik niet meer met mijn passie voor koken gaan doen, in de catering bijvoorbeeld'. Het leuke was dat ik vervolgens tien dagen na de High Tea werd gebeld door iemand die vroeg of ik hapjes voor een verjaardag wilde verzorgen."

In november volgde een Syrisch buffet voor de Hartenbrigade en daar was veel animo voor. Daarna overheerste het gevoel bij Nicolette van Andel van de Hartenbrigade, en bij Reem, 'Dit kan een succes worden. Het is gezellig, lekker en er heerst een bijzondere sfeer'. Omdat De Jager beschikt over een professionele keuken, en Reem tot voor kort kookte vanuit haar eigen kleine keukentje in Woudrichem, werden er vervolgstappen gezet.

"Reem kon pas officieel een bedrijf starten als ze over een professionele keuken beschikt. Wij hebben er één en we willen heel graag dat die goed gebruikt wordt. Nu zal Reem dus iedere donderdag al om acht uur 's morgens in De Jager van start gaan om de lekkerste gerechten klaar te maken. Voor het buffet, maar ook voor haar eigen cateringbedrijf. En als het straks nodig blijkt, kan ze hier vaker terecht."

Blij met samenwerking

Nicolette is erg blij met de samenwerking. "We willen met de Hartenbrigade mensen en organisaties bij elkaar brengen. Reem is een heerlijk mens om mee te werken: ze kan lekker koken, is enthousiast en doet wat ze zegt. Het sluit ook zo goed aan bij onze wens om in De Jager een maatschappelijk restaurant te creëren. Het is dus hartstikke mooi dat er nu naast onder andere Pan met Passie nog meer schitterende gerechten uit de keuken worden getoverd. Waarbij het nadrukkelijk niet alleen om het eten gaat, maar ook om een warm gesprek tijdens de maaltijd. Daarnaast is het redelijk low budget is. Zo kunnen mensen voor wie eten in een restaurant niet weggelegd is, toch van een bijzondere maaltijd genieten."

Reem vult Nicolette snel aan: "In principe kost deelname aan het buffet 17,50 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 16 jaar. Maar als mensen dat niet kunnen betalen, moeten ze dat echt aangeven. Dan komen we daar wel uit. Ik wil dat iedereen zich welkom voelt en mee kan eten."

Wie aan wil schuiven tijdens het buffet kan kiezen uit zeer verschillende, ook vegetarische, gerechten. Wie een allergie heeft kan dat doorgeven. Het buffet wordt afgesloten met een zoet dessert. Aanmelden voor het buffet kan tot de dag zelf bij Reem. Wie een feestje geeft of gewoon eens zin heeft om van een Syrische maaltijd te genieten, kan RMkitchen ook inschakelen. Reem is bereikbaar via 06-24326816 of info@RMkitchen.nl.