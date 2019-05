Altenahove viert 25-jarig jubileum

ALMKERK • Zorglocatie Altenahove in Almkerk viert in mei haar 25-jarig jubileum. De locatie organiseert meerdere activiteiten en wil de mijlpaal vieren met allen die betrokken zijn bij Altenahove, medewerkers, vrijwilligers en de gemeenschap.

Eind jaren 80 was er een groot tekort aan bedden op de ziekenafdelingen van verzorgingshuizen. De roep om een verpleeghuis in het Land van Heusden en Altena werd steeds luider. Na de fusie van Huize Antonia en De Lemmenskamp in 1990 werd besloten om mee te werken aan de bouw van een verpleeghuis in Almkerk. In 1993 werd de bouw afgerond en kwamen de eerste bewoners naar Altenahove. De officiële opening volgde in mei 1994. "We willen het jubileum van Altenahove vieren met iedereen die bij onze locatie betrokken is", vertelt activiteitencoördinator Lisanne van der Westen.

"We organiseren verschillende activiteiten voor bewoners en medewerkers en gaan er een mooi feest van maken. De bewoners kijken uit naar de activiteiten. Op het programma staan een jubileumborrel, een vintage fotohuisje waar bewoners en gasten grappige foto's kunnen laten maken, diverse optredens en een oud-Hollandse middag met lekkernijen en spelletjes."

Een geschiedenis van 25 jaar vraagt om een mooi jubileumboek. Voor dit boek is men op zoek naar foto's van Altenahove door de loop van de tijd. Mensen die mooie foto's hebben en die willen delen kunnen deze doorsturen naar communicatie@drsn.nl.

Feestprogramma

- Vrijdag 10 mei van 14:00 uur tot 18:00 uur: jubileumborrel

- Maandag 3 juni om 10:00 uur: koffie en gebak voor het hele huis

- Dinsdag 4 juni om 19:00 uur: Optreden christelijk jeugdkoor Asaf uit Werkendam in de Almzaal

- Woensdag 5 juni om 14:00 uur: Oud-Hollandse middag met kramen met lekkernijen en tafelspellen in het restaurant

- Donderdag 6 juni om 12:00 uur: Feestmaaltijd voor bewoners met warm en koud buffet. Voor afdelingen Akkerwinde, Morgenster en Wilgenroos op de afdeling. Voor dagbehandeling en afdeling Guldenroede in het restaurant. En om 19:00 uur: Feestelijke afsluiting van de feestweek met een optreden het Vischwijvenkoor en het mannenkoor Maasmaten. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.