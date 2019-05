CDA speciaal gekleed op werkbezoek in Werkendam

WERKENDAM • De CDA-fractie was donderdag op werkbezoek bij Bresc in Werkendam, specialist in koelverse knoflook- en kruidenproducten.

De CDA'ers hadden zich er helemaal op gekleed.

Ze werden rondgeleid door het nieuwe gebouw van Bresc in Werkendam en ook werd filosofie van het bedrijf door directeur Arjan Hak uitgelegd.