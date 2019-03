Lokaal Brabant zet Woudrichemmer op twee

WOUDRICHEM • Mensen moeten hun stem op 20 maart niet laten afhangen van de Eerste Kamerverkiezingen. "Er speelt genoeg in Brabant", vindt Martin van Dijk uit Woudrichem.

Lokaal Brabant wil het lokale politieke geluid laten doorklinken in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dat klinkt in eerste instantie tegenstrijdig, want lokale en provinciale belangen kunnen botsen. Het is niet voor niets dat in steeds meer gemeenten partijen ontstaan en meebesturen die geen banden hebben met de traditionele politieke partijen in Den Haag, juist om dat lokale belang op de agenda te houden.

Martin van Dijk, de nummer twee voor Lokaal Brabant bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vindt het echter niet meer dan een vanzelfsprekende ontwikkeling dat deze partijen hun stem ook op het provinciehuis willen laten horen.

"Sinds de gemeenteraadsverkiezingen besturen lokale partijen in veel gemeenten in Brabant mee, dus het is heel natuurlijk dat ze hun pijlen nu richten op het provinciehuis. Die lokale aanwezigheid in de provincie is écht nodig. De haarvaten van Lokaal Brabant, met alle lokale partijen in Brabant als achterban, lopen toch anders dan die van de landelijke partijen."

Verbinding

Zelf brak Van Dijk in 2013 met de Woudrichemse fractie van de Partij van de Arbeid om zich vervolgens aan te sluiten bij Gemeentebelangen, dat later opging in AltenaLokaal. "In die tijd merkte ik dat we de verbinding misten met de provincie. Er was voor ons geen makkelijke manier om belangrijke dossiers uit Altena in Den Bosch op de agenda te krijgen."

Als geïnteresseerde maakte Van Dijk vijf jaar geleden de oprichting van Lokaal Brabant van dichtbij mee en voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 kreeg hij een plek 'ergens hoog in de twintig' op de kieslijst toebedeeld. Voor de verkiezingen van 20 maart staat hij tot zijn eigen verrassing tweede, achter lijsttrekker Wil van Pinxteren.

"De top tien van Lokaal Brabant is heel gericht gekozen, met vertegenwoordigers uit ieder deel van de provincie."

Kortom, of je nu in Etten-Leur, Woudrichem of Haaren woont, je stem wordt door Lokaal Brabant gehoord, legt Van Dijk uit. "We zijn nu bezig punten op te halen bij alle lokale partijen, die weer druk hun achterban aan het mobiliseren zijn. We voeren dan ook een campagne op maat. In Altena spelen weer andere zaken dan in bijvoorbeeld Moerdijk. In iedere gemeente zullen dan ook verschillende verkiezingsposters hangen."

Politieke kleur

Een politieke kleur heeft Lokaal Brabant niet. Per onderwerp bepaalt de partij haar standpunt, sámen met de inwoners.

"Beleid wordt niet op gemeentehuizen of provinciehuizen gemaakt, maar samen met de mensen over wie het gaat", zegt Van Dijk. "Bij bijvoorbeeld de verdeling van subsidies willen we eerst in gesprek met verenigingen en instellingen, voordat hier een besluit over wordt genomen. Als overheid moet je inwoners actief laten meedoen en in een vroeg stadium betrekken."

Deze gedachte is in lijn met Code Oranje, die haar agenda door inwoners wil laten bepalen. "Het basisidee van Code Oranje past wel bij ons, ja."

Eigen wensen

Dat betekent niet dat er geen eigen wensen zijn. Als het aan Lokaal Brabant ligt gaat de provincie aan de slag met thema's als woningbouw, sociaal domein - 'de provincie moet geld beschikbaar stellen om de vernieuwingsslag door te voeren' - en mobiliteit. Verkeer moet vooral zuiniger en stiller, vindt Lokaal Brabant, dat bovendien fors inzet op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

"De focus ligt daarbij meer op waterstof en zonnepanelen dan op windmolens vanwege de overlast voor de omgeving", zegt Van Dijk, die ervan overtuigd is dat Lokaal Brabant de stap naar vier of vijf zetels in de Staten gaat maken. Nu bezet Jan Ockers uit Veen, bij de komende verkiezingen lijstduwer, de enige zetel in het provinciehuis. Mensen moeten hun stem in ieder geval niet laten afhangen van de Eerste Kamerverkiezingen, waarvoor op 20 maart indirect gestemd wordt.

"Er speelt genoeg in Brabant. Laat merken dat je er iets van vindt en dat er wat moet gebeuren."



Tom Oostra