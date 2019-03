Leerzame techniekweek op Den Biekûrf in Babyloniënbroek

BABYLONIENBROEK • OBS Den Biekûrf uit Babyloniënbroek beleefde een leerzame week vol technische snufjes. Een aantal bedrijven uit de regio kwam op school langs of werd bezocht.

Ook werkten de kinderen zelf aan proefjes waarbij de techniek centraal stond.

Iedere dag van de week stonden er activiteiten ingepland. Zo maakten de leerlingen speciale vliegtuigen, raketten en experimenteerden ze met vloeistoffen door zonnebloemolie te vermengen met bruistabletten. En er stonden diverse knutselactiviteiten en een proef met koffie en suikerklontjes op het programma.

Eric Goossens van Fietsned liet zien hoe een fiets in elkaar steekt en hij liet de kinderen een stel lekke banden plakken. Verder leerde een techneut van ELGO uit Eethen de kinderen van alles over elektriciteit en tevens werd garage Thur in Genderen met de school bezocht.