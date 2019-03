Geen boete voor Woonservice Meander

WERKENDAM • Woonservice Meander hoeft de gemeente Altena geen boete te betalen nu het zogenaamde 'koopvoordeelwoningen' aan wil bieden als huurwoningen.

Het college heeft ingestemd met het verzoek van Meander om de boete niet te hoeven betalen.

Meander heeft in het verleden meerdere koopvoordeelwoningen gerealiseerd. Dat zijn koopwoningen, die bij verkoop teruggekocht worden door de woningcorporatie. Vervolgens zet de corporatie deze woning weer als starterswoning in de verkoop. Woonservice Meander wil vanaf nu aangeboden koopvoordeelwoningen terugnemen als huurwoning. Bij de realisatie van de koopvoordeelwoningen is afgesproken dat de woningcorporatie een boete aan de gemeente moet betalen als ze deze woningen niet meer als koopvoordeelwoning aanbiedt.

Als Meander besluit deze huizen binnen twintig jaar na realisatie toch te verkopen, moet alsnog een boete betaald worden, heeft het college bepaald. Het geld komt dan ten goede aan een fonds voor startersleningen.