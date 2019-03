Bart Verkade: Verbinder tussen het jeugdig elan van GroenLinks

WOUDRICHEM • 'De beste stuurlui blijven niet aan de wal staan, maar nemen zelf het roer in handen'. Een uitspraak die Bart Verkade in de aanloop naar 20 maart op het lijf geschreven is.

Een bescheiden flyer siert het raam aan de voorkant van het huis van Bart Verkade aan de Hoogstraat in Woudrichem. 'Stem voor verandering', met daaronder 'GroenLinks' in de bekende kleuren rood en groen. De grote verkiezingsposters gaat hij deze donderdagmiddag op de speciale borden binnen Altena plakken, vertelt Verkade, die tegelijkertijd campagne voert voor D66 en Partij van de Arbeid, de andere twee partijen die verenigd zijn in Progressief Altena. De Woudrichemmer is voorzitter van deze afdeling.

Progressieve hoek

"Belangrijk is dat mensen op 20 maart sowieso gaan stemmen en liefst natuurlijk op een partij uit de progressieve hoek. Maar ik zou het helemaal leuk vinden als mensen op mij persoonlijk willen stemmen." Verkade staat op de zesde positie voor GroenLinks in Brabant.

De partij heeft nu vier zetels in de Provinciale Staten en heeft de wind mee. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks de stijgende lijn van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 doorgetrokken en ondanks de deelname van nieuwkomers als DENK en Forum voor Democratie denkt Verkade dat zijn partij hoge ogen kan gooien. "Ik ga ervan uit dat ik na 20 maart op het provinciehuis actief ben, ja."

Verkade bevindt zich in ieder geval in goed gezelschap. Lijsttrekker Hagar Roijackers is in de race voor de titel Groenste Politicus van het Jaar en verder kent de top tien veel jeugdig elan met twintigers en dertigers die hun sporen verdiend hebben bij jongerenbeweging DWARS. Verkade vormt wat dat betreft een uitzondering, beschrijft hij zelf.

Blanke 50 plus-man

"Ik ben de blanke 50 plus-man en daar zijn er aardig wat van in de politiek, maar minder bij GroenLinks. Ik breng rust en ervaring mee en wil graag een verbinder zijn." Dat predicaat kreeg hij eerder al van oud-burgemeester Arie Noordergraaf, toen hij in 2016 als raadslid afscheid nam van de Woudrichemse gemeenteraad en die rol wil Verkade voor GroenLinks weer op zich nemen, bijvoorbeeld als het gaat over de energietransitie en het klimaat, de vanzelfsprekende speerpunten van GroenLinks.

"Onze partij lijkt zich nog wel eens af te zetten tegen het bedrijfsleven, maar intern verzet ik me daartegen. We hebben immers óók de ondernemers nodig om de klimaatdoelen te bereiken. Ik ben opgeleid als bedrijfskundige, dus ik kan de link zijn tussen het bedrijfsleven en de politiek."

Ook agrariërs, in Brabant vaker tégen dan vóór GroenLinks, zouden zich prima thuis kunnen voelen bij zijn partij, denkt Verkade. "Veel boeren kunnen ons ideaal wel steunen en als er marktomstandigheden komen zodat ze zich kunnen aanpassen willen ze dat echt wel doen. Maar dan moet je dat als politiek wél faciliteren."

Windmolens in Altena

En als we het dan toch over het klimaat hebben: Verkade is voorstander van windmolens, ook binnen de grenzen van de gemeente Altena. "Het Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Lieshout met tegen de achtergrond de windmolens lang de A58 vind ik een van de mooiste plekjes van Brabant", vertelt de schipper. "Dat is een mooier beeld dan de Biesbosch met in de verte de Amercentrale."

Daarnaast wil Verkade zich op sociaal en cultureel vlak inzetten en vindt hij dat Brabant in beweging moet komen voor wat betreft woningbouw. "GroenLinks wil zo weinig mogelijk bouwen in het groen, dus liever inbreiden dan uitbreiden. Verder willen we kijken naar kleinere en energiezuinige woningen." Als zelfstandige in de binnenvaart gaat ook de transportsector hem aan het hart. "Dagelijks ondervind ik het belang van onze infrastructuur om Brabant draaiend, maar ook leefbaar te houden. We moeten daar flinke stappen in zetten. Juist waar het gaat om het verduurzamen van transport en mobiliteit zelf."

Verkade benadrukt dat GroenLinks de ambitie heeft om mee te besturen in Brabant. "Vroeger waren we vooral tégen de gevestigde orde, nu willen we graag meedoen. We zullen het toch samen moeten doen. Idealen realiseer je niet door als stuurman aan de wal te blijven staan, maar door zelf het roer in handen te nemen."

Tom Oostra