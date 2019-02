TG YrroS! speelt 'Heuvels van Blauw'

NIEUWENDIJK • Theatergroep YrroS! speelt in maart hun nieuwe jaarproductie op een bijzondere locatie: Fort Bakkerskil in Nieuwendijk.

Daar zijn de acteurs en actrices te gast zijn bij Marco en Hanny, de nieuwe uitbaters van de B&B en horecalocatie.

'Heuvels van Blauw' is de Nederlandse vertaling die Hans Jansen maakte van het origineel van de befaamde toneelschrijver Dennis Potter, genaamd 'Blue remembered Hills'. De regie is in handen van Martine Werners die direct enthousiast was over het stuk, dat YrroS! als een van de mogelijke stukken aan haar voorlegde in 2018. Ze heeft haar tanden in het stuk gezet en repeteert sinds september fanatiek én met humor met de zevenkoppige spelersgroep. Daarbij daagt Martine uit met nieuwe technieken en heeft ook spannende ideeën over de vormgeving van het geheel, dat zich oorspronkelijk afspeelt in een bos en een schuur. In oorlogstijd.

Engeland, 1943. De Duitsers bombarderen Londen. De geallieerden nemen Sicilië in. Zeven kinderen spelen in het bos. Ze rennen, ze vallen, ze slaan, ze spugen, ze durven, ze vechten, ze lachen, ze huilen. TG YrroS! gaat terug naar hun kindertijd met deze Nederlandse vertaling van Blue Remembered Hills van Dennis Potter. Een rechtlijnig drama dat toeschouwers meeneemt naar vroeger. Het vroeger waar kinderen genadeloos spelen.

Het stuk wordt gespeeld op 22, 23, 24, 29, 30 & 31 maart, vrijdag- en zaterdagavonden en zondagmiddagen. Meer informatie, ook over de kaartverkoop, is te vinden op:

http://www.yrrostheater.com