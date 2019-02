Henk van Noorloos wint Romboutsprijs 2019

ANDEL • Henk van Noorloos heeft donderdagavond de Romboutsprijs 2019 gewonnen.

Burgemeester Marcel Fränzel reikte de prijs uit in 't Buitenhoff tijdens het jaarlijkse stamppottenbuffet van ondernemersvereniging De Linden. De winnaar zelf had donderdag in de persoon van Jan Claesen een rol in het programma rond de uitreiking van de prijs.

Voor de jury was de keuze voor Van Noorloos uiteindelijk gemakkelijk, zo staat in het juryrapport.

"Henk van Noorloos is al sinds jaar en dag zichtbaar en vooral ook actief in Andel. Veelal op een creatieve manier en daarbij steeds de medemens voor ogen heeft. Hij verzint de een na de andere actie om geld binnen te halen voor goede doelen. Als waterdrager voor Edukans, als deelnemer aan de strandvierdaagse voor Unicef, in een eierrace voor we4Kenya. Door het initiëren van het project Psalmpje: in Nederland een Psalm aan de muur. Het zijn maar een paar voorbeelden."

"Hij is ook degene, die Andel weken in de greep en in het nieuws houdt door Tijdspiralen: geheimzinnige dingen in bomen. Ook als leerkracht op het Willem van Oranje College valt hij op door zijn niet aflatende acties met zijn leerlingen."

Ook voor de gereformeerde kerk was hij actief als jeugdouderling en Van Noorloos is lid van de werkgroep ZWO.

Letter en geest

"Hij is niet alleen creatief met zijn handen, maar ook met letter en geest. Hij schreef het boek Jan Claesens de trompetter en een voorleesboek voor kinderen. Daar is het niet bij gebleven. Langs de regionale poëzieroute zijn ook gedichten van hem te lezen. Zelden wordt tevergeefs een beroep op hem gedaan om aan een activiteit een bijdrage te leveren of een frisse impuls te geven."

Van Noorloos krijgt de prijs dan ook 'als waardering voor zijn activiteiten en als stimulans daarmee door te gaan', besluit de jury.

De Romboutsprijs is een jaarlijkse prijs die ondernemersvereniging De Linden uitreikt aan een inwoner of organisatie in Andel die zich belangeloos inzet voor de Andelse gemeenschap. De prijs bestaat uit een beeldje van Sint Rombout gemaakt door beeldhouwer Jaap Hartman.