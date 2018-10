Consultatiebureau Hank verhuist naar Almkerk

HANK • Het consultatiebureau in Hank verhuist per 1 november naar Almkerk.

Dat betekent dat ouders voor het reguliere spreekuur voortaan naar het Professor de Quayplein 6 in Almkerk moeten. "We willen ouders meer keuzes bieden om een afspraak te maken. Dit maken we mogelijk door de teams van de consultatiebureaus in Hank en Almkerk samen te voegen op de locatie in Almkerk", schrijft het team Jeugdgezondheidszorg Land van Heusden en Altena in een brief aan de ouders die het consultatiebureau in de Campus van Hank bezoeken.

Meer tijdstippen

Er zijn voortaan meer tijdstippen mogelijk om afspraken te maken.

Tegelijkertijd stopt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met de inloopspreekuren in Sleeuwijk en Nieuwendijk. Daar waren al geen reguliere afspraken meer op de consultatiebureaus, alleen nog inloop. Daar komen echter te weinig mensen op af.

Het inloopspreekuur, op maandag van 11:45 uur tot 12:15 uur, blijft in Hank overigens wél voorbestaan. Mensen kunnen hier terecht voor het wegen, meten en vragen over de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Op dit moment beschikken de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem over drie JGZ- hoofdlocaties, namelijk in Werkendam, Almkerk en Wijk en Aalburg. Inwoners mogen op alle locaties afspraken maken, ongeacht de gemeente of kern waar zij wonen.