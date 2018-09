Hankse Abdisalam Yasin genomineerd voor 'Uitblinker van het Jaar'

HANK • Abdisalam Yasin uit Hank is één van de vijf genomineerden voor de UAF-Award 'Uitblinker van het Jaar'.

De in totaal vijf genomineerden zijn talentvolle nieuwkomers die een bijzondere prestatie hebben geleverd als student, werknemer of vrijwilliger. Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

Abdisalam, in 2008 gevlucht uit Somalië, studeert in deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht en werkt daarnaast als teamleider bij VluchtelingenWerk Nederland. Hij doet onderzoek naar de begeleiding van statushouders en heeft de ambitie om na zijn studie het inburgeringsbeleid te verbeteren. "Ik wil aan tafel zitten bij de mensen die de beslissingen maken, vluchtelingen een stem geven", vertelt hij op de website van UAF.

Stemmen

Tot en met 24 september kan iedereen via deze link zijn stem uitbrengen op één van de genomineerden. Op 6 oktober wordt bekend gemaakt wie de uitblinker van het jaar is.

Met de verkiezing biedt het UAF een podium aan talentvolle nieuwkomers die opvallen door hun inzet, hun studie- en werkprestaties en hun bijdrage aan de samenleving. Tegelijkertijd vraagt het UAF aandacht voor de grote inspanningen die vluchtelingen leveren om hun toekomst vorm te geven, iets wat vaak onopgemerkt blijft.