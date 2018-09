Nieuw Werkendams hertenpark zoekt vrienden

WERKENDAM • Liefst zien vrijwilligers Piet en Jan ook het bruggetje dat vroeger over de Kerckewiel lag terug in het hertenpark dat onlangs werd geopend.

Toen Piet Versluis drie jaar geleden zijn intrek nam in het woonzorgcomplex d'Altenaer had hij niet kunnen denken dat hij voor de herten tegenover zijn appartement zou gaan zorgen. Datzelfde geldt voor huismeester Jan Taal. Beiden hebben vanaf hun balkon een fraai uitzicht op het vernieuwde park.

Het is allemaal nog een beetje nieuw voor beiden, hoewel ze wel gewend zijn met dieren om te gaan. Zo zorgt Piet (69 jaar) voor de karpers in de hal van d'Altenaer en vertroetelt Jan (71 jaar) in de volière zijn kanaries. Met de oprichting van de stichting Hertenpark Werkendam zijn daar nu de hertjes bijgekomen. Piet werd penningmeester en Jan zorgt voor het onderhoud en houdt toezicht op de herten.

Brief

Het begon allemaal drie jaar geleden. "We kregen een brief van de gemeente Werkendam dat het park opnieuw zou worden ingericht en dat de herten zouden verdwijnen. Dat vonden we een slecht idee en zo zijn we samen een handtekeningenactie begonnen. We hadden al snel 700 handtekeningen en bij de informatieavond over het plan kwamen heel veel mensen kijken. De gemeente Werkendam had dat helemaal niet verwacht." De gemeente had al in 2009 besloten om het park her in te richten en de herten te laten verdwijnen; het plan bleef echter enkele jaren liggen.

Maar na de handtekeningenactie besloot de gemeente al snel om het burgerinitiatief te steunen door een klankbordgroep op te richten die werd betrokken bij de plannen van de architect voor de herinrichting van het park. Tevens besloot Werkendam om het onderhoud en toezicht op het park ook bij de inwoners neer te leggen.

"Toen de plannen klaar waren besloten we in de klankbordgroep om een stichting op te richten. Alles binnen het hek is nu voor onze rekening. We hebben de gemeente Werkendam gevraagd hoe hoog de kosten waren in de afgelopen jaren, zodat we weten waar we rekening mee moeten houden. Ook heeft de gemeente ons gereedschap geschonken zoals een kruiwagen, bezem en hark. Zo kunnen we ook regelmatig het hooi in de schuurtjes verschonen." Om gelden binnen te halen werd een flyer gemaakt, die huis aan huis werd verspreid in Werkendam. Ook bedrijven worden bezocht om sponsoren te vinden. "Als iedereen die een handtekening heeft gezet 'Vriend' van ons wordt, dan lukt het gemakkelijk om rond om te komen", zo rekent penningmeester Versluis voor.

Stralend

Het heringerichte park ligt er stralend bij, langs de Bruigomstraat werd een bloemenperk aangelegd met een bijenhotel en enkele zitbankjes. Aan diverse bomen hangt een vleermuizenkast. Tevens is een jeu de boules baan aangelegd. De koningslindes op dit deel worden nog weggehaald, ook wordt het grind nog vervangen om de ballen beter te laten rollen. Terwijl Jan en Piet een rondje maken door het park verschuilen de drie hindes en de bok zich achter één van de schuurtjes. "Het zijn makke herten, ze komen uit Almelo en zijn anderhalf jaar oud." De herten hadden al veel bekijks tijdens de opening van het park. Maar ook daarna was het druk. "Het was die zondag na de opening mooi weer en ik zag zoveel kleine kinderen met hun moeders en oma's een rondje lopen."

Het roept voor Piet herinneringen op aan zijn eigen jeugd. "In mijn jeugd wandelden we langs het hertenpark en dan via het bruggetje naar de Kerckewiel om de eendjes eten te geven. Toen was het hertenpark nog kleiner, op dat andere deel hield OKK uitvoeringen. En de kinderen van de kleuterschool die hier ooit stond, speelden daar in het gras."

Liefst zien beide vrijwilligers het bruggetje dat vroeger over de Kerckewiel lag terug in het hertenpark. Een tekening en offerte hebben ze al in huis, ook de plek van het bruggetje hebben ze al uitgekozen. Onder het bruggetje moeten blauwe bloemen worden aangeplant om zo bezoekers het idee van het water te laten beleven. "Maar daarvoor moeten we nog wel even sparen, laten we eerst het onderhoud van het park maar goed uitvoeren."

Hannie Visser-Kieboom