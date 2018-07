WIJK EN AALBURG/NIJMEGEN • Hans Dammers (52) uit Wijk en Aalburg loopt de Vierdaagse van Nijmegen dit jaar met een vriend: Dinant Mons (65) uit Meeuwen.

De twee ervaren Vierdaagselopers (Hans voor de achtste keer en Dinant voor de negentiende keer) houden het goed vol. "Gisteren was zwaarder", vertellen ze donderdag tijdens de derde dag van de wandelvierdaagse.

"Het scheelt heel veel wanneer je vroeg kunt starten. Dan is het nog niet zo druk en kun je lekker doorlopen. En ook is het in de ochtend nog lekker koel."