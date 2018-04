Voorbereidingen 35e jaarmarkt in Wijk en Aalburg in volle gang

De jaarmarkt in Wijk en Aalburg is altijd druk bezocht. (Foto: Johan van den Heuvel)

De jaarmarkt in Wijk en Aalburg is altijd druk bezocht. (Foto: Johan van den Heuvel)

WIJK EN AALBURG • De voorbereidingen voor de 35e editie van de jaarmarkt in Wijk en Aalburg zijn in volle gang.

Vorig jaar debuteerde winkeliersvereniging Hart van Aalburg als organisator van de traditionele jaarmarkt in Wijk en Aalburg. De jaren daarvoor was die in handen van de dorpsvereniging. Inmiddels staat de organisatie helemaal op eigen benen met een bestuur, een logo en een Facebook-pagina.

Op zaterdag 16 juni zullen de activiteiten in en om de winkels aan de Markt en De Galerij losbarsten. De jaarmarkt vindt dan plaats tussen 10:00 en 18:00 uur. Het programma op het horecaplein zal doorgaan tot 21:00 uur.

Er zijn al veel aanmeldingen binnen voor deelname aan de rommel- en warenmarkt. Niet alleen voor verengingen, maar ook voor bedrijven is dit evenement een unieke kans om zich te presenteren. Met trots meldt Hart van Aalburg dat er vorig jaar uit de buurt en de wijde omgeving ruim 10.000 bezoekers naar Wijk en Aalburg kwamen. Via de website kunnen verenigingen en bedrijven zich inschrijven voor de waren- en rommelmarkt.

Te huur

Een kraam of grondplaats op de warenmarkt is te huur vanaf 10 euro per meter en voor de rommelmarkt is dat 3,50 euro per meter. Voor bijzondere wensen kan contact opgenomen worden met Carla Verzeijl: 06-12827043.

Het marktplein wordt gedeeltelijk omgebouwd tot horecaplein. Op het podium vinden presentaties, optredens en modeshows plaats. Burgemeester Naterop zal de opening van de jaarmarkt verzorgen, aan het programma wordt verder nog hard gewerkt.

http://www.hartvanaalbug.nl/jaarmarkt