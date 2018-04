Kanttekeningen provincie bij verkoop Aalburgs gemeentehuis

WIJK EN AALBURG • Het Brabantse provinciebestuur keurt de verkoop van het Aalburgse gemeentehuis aan de Hervormde Gemeente Wijk goed, maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen bij de handelwijze van de gemeente.

De verkoop is in strijd met het financieel belang van de nieuwe gemeente Altena, met name vanwege de terughuurafspraak van het pand voor een periode van vijf jaar. "De huur kan weliswaar opgezegd worden, echter de jaarlijks te betalen huursom van 90.000 euro blijft verschuldigd tot het einde van de contractperiode", aldus de provincie in een brief aan het Aalburgse college.

"Met de aankoop van het Rabo-pand in Almkerk voor de nieuwe gemeente Altena is het zeer aannemelijk dat er sprake zal zijn van het betalen van een substantiële afkoopsom door de nieuwe gemeente Altena."

Het aangaan van een huurovereenkomst met een redelijke opzegtermijn, zonder afkoopsom, was volgens Brabant 'beter op zijn plaats' geweest.

Prematuur

Ook wijst de provincie erop dat ten tijde van de mondelinge overeenkomst tussen Aalburg en de Hervormde Gemeente Wijk nog geen nieuwe huisvesting voor de nieuwe gemeente was gevonden. "Verkoop van het gemeentehuis was naar onze mening op dat moment prematuur."

Ook had Aalburg het kerkbestuur moeten wijzen op het feit dat provinciale goedkeuring vereist is en wijst de provincie er in de brief op dat de informatieverstrekking aan de Woudrichemse en Werkendamse politiek 'onvoldoende transparant' is geweest.

Dat de provincie na uitstel van het besluit toch instemt met de verkoop van het gemeentehuis heeft te maken met het risico dat de Hervormde Gemeente Wijk afziet van de verkoop en dat het pand leeg komt te staan. "Dit achten wij voor de nieuwe gemeente Altena niet gewenst."