Kyara Mikhout loopt 25 kilometer voor KWF Kankerbestrijding

WOUDRICHEM • Kyara Mikhout uit Woudrichem is weer druk bezig met de voorbereiding op de veertiende editie van de Kippenloop, het wandelevenement waarvan de opbrengst naar KWF Kankerbestrijding gaat.

"Op 9 juni loop ik, samen mijn ouders, 25 kilometer in de omgeving van Katwijk aan Zee", vertelt de 11-jarige Kyara. "Mijn doel is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor de strijd tegen kanker."

De Kippenloop is een groot wandelevenement, waar duizenden deelnemers aan meedoen. De opbrengst van de loop gaat naar KWF Kankerbestrijding, voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Voor kinderen is er een onderzoeksproject over slaapproblemen tijdens en na leukemie en een ander onderzoek richt zich op een test die in bloed kiemcelkanker kan vaststellen bij (met name) jonge mannen. Het derde project betreft een veelbelovend onderzoek naar behandeling van huidkanker met het eigen afweersysteem van de patiënt.

Kyara wil zich samen met haar ouders Robert en Ella inzetten voor de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte, vertelt ze.

"Op 25 september 2003 werd mijn zusje Daimy geboren. Toen ze vijf maanden oud was ontdekten ze een hersentumor bij haar. Na een zware operatie volgden er vele en zware chemokuren. Helaas heeft Daimy de strijd tegen kanker niet kunnen winnen en overleed zij op 4 juni 2005. Ook mijn opa, Cees Mikhout, kreeg in 2010 kanker en overleed in 2011. Ook ken ik persoonlijk een aantal mensen dat kanker heeft en daarvoor nu behandeld wordt."

Wandelwagen

Kyara deed in 2007 voor het eerst mee, toen nog aan de Kuikenloop. "Toen ik 1 jaar was deed ik al mee in de wandelwagen. De afgelopen twee edities heb ik de 15 kilometer gelopen. Dit jaar wil ik de uitdaging aan gaan om 25 kilometer te gaan lopen."

Mensen die Kyara willen steunen kunnen terecht op haar persoonlijke actiepagina: https://acties.kwf.nl/kyaralooptkippenloop2018. Mailen kan ook via kyaramikhout@hotmail.com en men kan eveneens een sponsorformulier invullen op onderstaande website.

http://www.kyaramikhout.simpsite.nl