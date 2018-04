AltenaLokaal en CDA stellen vragen over toekomst Dussoos

DUSSEN • AltenaLokaal en CDA vragen zich af wat er met de verenigingsactiviteiten gebeurt als in Dussen de nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd.

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf is niet alleen de huidige brandweerkazerne gevestigd, maar ook de EHBO-vereniging, Dussoos en carnavalsverenigingen maken gebruiken van de gebouwen aan de Zuideveldlaan. AltenaLokaal en CDA hebben middels schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de toekomst van de verenigingsactiviteiten, als straks een nieuwe brandweerpost gebouwd wordt.

"Blijft er na nieuwbouw brandweerkazerne nog ruimte voor de carnavalsverenigingen en alle andere activiteiten op deze locatie?", wil AltenaLokaal weten. "Heeft u al met de verenigingen gesproken en kunt u aangeven wat deze gesprekken hebben opgeleverd?", schrijft het CDA in het verlengde daarvan. Ook willen de partijen weten wanneer de brandweerpost gesloopt wordt en of de brandweer überhaupt wel op hetzelfde terrein gehuisvest wordt.

Carnavalswagens

Het CDA vroeg overigens eerder al aandacht voor een geschikte bouwplek van carnavalswagens in Dussen en Hank.

"In het raadsvoorstel over het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne staat dat rekening moet worden gehouden met de wensen en behoeften van de huidige gebruikers van het terrein c.q. de opstallen. Dit valt binnen het project brandweerkazerne en wij zullen daarbij met de carnavalsvereniging kijken naar de mogelijkheden om op het vrijkomende terrein of op een andere locatie in Dussen of omgeving een oplossing te vinden", zo laat het college weten.