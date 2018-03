College: 'Financiële aspect voerde boventoon bij snelle verkoop De Veste'

WOUDRICHEM • Het college van B en W is volgens wethouder Paula Jorritsma 'verrast, verbaasd, maar vooral teleurgesteld' over de in zijn ogen onverwachte en snelle verkoop van De Veste aan De Makelaars van Altena.

In de uitleg naar de Woudrichemse gemeenteraadsleden staat geen woord Spaans. "Wij zijn uitermate teleurgesteld in de handelwijze van het bestuur van De Vleet. Dit getuigt van een onbuigzame houding, zonder gevoel voor de maatschappelijke taak die De Vleet heeft vervuld en de relatie die in de jaren tussen De Vleet en de gemeente is opgebouwd en onderhouden. Hoewel het bestuur naar het zich laat aanzien juridisch in zijn recht staat, is zijn handelwijze in onze ogen volstrekt niet legitiem."

Onbehoorlijk bestuur

Elders in de brief van het college naar de gemeenteraad vallen de woorden 'onbehoorlijk bestuur' en worden vermoedens niet onder stoelen of banken gestoken. "Het financiële aspect voerde de boventoon. Wij kunnen ons ook niet aan de indruk onttrekken dat het bestuur bewust op deze wijze heeft gehandeld. Dit maken wij op uit de korte periode van twee dagen tussen het voorstel van De Makelaars van Altena en besluitvorming van het bestuur over dit voorstel."

Rond afgelopen kerst hing de vlag er nog heel anders bij. De gemeente, De Vleet, sinds 1 januari opgegaan in Trema, en Woonlinie leken akkoord over een nieuwe maatschappelijk invulling van De Veste: zeven appartementen voor jongeren, een ontmoetingsruimte onder de naam De Huiskamer van Altena en ruimte voor de activiteiten van Trema. Woonlinie zou voor de aankoop 100.000 euro overmaken en het pand bovendien volledig inrichten.

Vraagprijs omhoog

Eind januari laat het stichtingsbestuur, na een doorrekening van de plannen, echter aan Woonlinie weten dat het bod te laag is en dat Trema huurder van de ruimtes op de begane grond moet worden. Voor de huiskamer zou geen ruimte meer zijn. De vraagprijs wordt, overigens zonder de gemeente op de hoogte te stellen, vastgesteld op 150.000 euro, waar Woonlinie een week later afwijzend op reageert.

Medio februari zoekt het bestuur van De Vleet contact met De Makelaars van Altena om het pand in de verkoop te zetten. Zes dagen later, op 20 februari, doet de makelaar zelf een bod van 270.000 euro op De Veste, met die kanttekening dat voor een periode van tien jaar minimaal 50 procent van het gebouw een maatschappelijke rol moet vervullen.

De Makelaars van Altena heeft overigens al aangegeven daarvoor nog geen concrete plannen te hebben, maar het gaat daarover in gesprek met Trema.

Weer twee dagen later wordt het koopcontract ondertekend. "Het proces tot eind december verliep naar ieders tevredenheid", blikt Jorritsma terug. "Dan opeens slaat een van de partners onaangekondigd af."

Volgens De Vleet zou Woonlinie zich niet flexibel hebben opgesteld, maar volgens Jorritsma wil de woningcorporatie nog altijd de eerste plannen voor een 100 procent maatschappelijke invulling van De Veste uitvoeren.

Voldongen feit

Jorritsma onderzoekt hoe de verkoop kan worden teruggedraaid, maar ze beseft dat ze tegelijkertijd voor een voldongen feit staat, want de overdracht van het pand bij de notaris is inmiddels geweest.

"Het zou in ieder geval goed zijn de opbrengsten uit de verkoop van het pand terug te laten vloeien naar de gemeente, zodat er een democratisch besluit genomen kan worden over de besteding van deze middelen", staat in de brief. "Wat kun je nog doen wat recht doet aan waar De Veste altijd voor gestaan heeft? Dat is straks verder aan de gemeenteraad", zegt Jorritsma.

Tom Oostra