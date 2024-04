Van klusjesman tot buschauffeur: Deze elf Altenaren kregen een lintje

27 minuten geleden

Nieuws 114 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Elf mensen werden vrijdagmorgen door burgemeester Egbert Lichtenberg verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Zij mogen zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Bekijk hieronder om welke elf inwoners van Altena het gaat:

Foto’s volgen snel.

Hettie Daalen-Pellikaan (66) uit Uitwijk: Al meer dan 25 jaar zet zij zich belangeloos in voor Soos De Rombus van Stichting Sport en Spel. Als penningmeester van Stichting Sport en Spel draagt zij ook op financieel vlak bij aan de stichting. Sinds 2006 vervult zij haar rol als kerkvrijwilliger bij Mijzo. Daarnaast is ze als vrijwilliger actief bij de HartenBrigade van Trema Welzijn.

Attie de Bruijn-Jonker (77) uit Sleeuwijk: Al jarenlang biedt ze haar hulp aan bij organisatie Fital Vakanties, waar ze als begeleidster meegaat op fiets- en wandeltochten. Ook binnen Sleeuwijk is ze actief, onder andere bij de Ontmoetingskerk. Daarnaast vervult ze een rol als bestuurslid van de afdeling Woudrichem/Oudendijk van Vrouwen van Nu.

Bert Ruiter (79) uit Sleeuwijk: Ruiter heeft meer dan veertig jaar ervaring als vrijwilliger. Zijn betrokkenheid bij de Ontmoetingskerk Sleeuwijk is alom bekend, waar hij zich op verschillende fronten heeft ingezet, variërend van jeugdcatechisatie tot het klusteam. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet als vrijwillig buschauffeur en als aanjager van Project Curaçao.

Huibert van Andel (81) uit Sleeuwijk: Zijn betrokkenheid bij lokale basisschool De Morgenster als bestuurslid getuigt van zijn inzet voor de jongere generatie. Daarnaast is hij voorzitter van de diaconie en hulpkoster bij de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk-Woudrichem. Naast zijn kerkelijke taken is hij ook actief als voorzitter van VVE De Roo Bouwe.

Bas van den Heuvel (72) uit Andel: Bij de Gereformeerde Kerk in Andel heeft hij 38 jaar gediend als lid van de kerkenraad. Sinds 2022 is hij ook tuinier bij de kerk. Daarnaast is hij betrokken bij het Andels Fanfare Korps als activiteitenbegeleider. Ook is hij bestuurslid van de groenprojecten rondom de Romboutstoren en in Andel zelf.

Jenny Pruijsen-Grandia (75) uit Almkerk: Al meer dan twintig jaar vervult ze diverse taken bij Mijzo, locatie Antonia in Almkerk, waar ze onder andere als koffiedame en kok het welzijn van de bewoners bevordert.

Kees Heystek (74) uit Nieuwendijk: Als koster bij de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk heeft hij jarenlang bijgedragen aan normale en speciale diensten. Hij was bibliothecaris bij mannenkoor Onderling Genoegen en maakt sinds 2001 als secretaris deel uit van het dagelijks bestuur van het koor. Daarnaast is hij al twintig jaar mantelzorger voor verschillende familieleden.

Willem van Helden (76) uit Sleeuwijk: Al meer dan zestig jaar lang vervult hij de rol van organist bij de Nederlands Gereformeerde Kerk in Almkerk. Als begeleider van het parochiekoor bij de OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk in Hank en zangbegeleider bij Mannenkwartet Zanglust draagt hij zijn liefde voor muziek verder uit.

Jan Potters (69) uit Werkendam: Kinderboerderij Floreffehoeve werd door hem opgericht. Hij was hier eerder al secretaris en momenteel is Potters voorzitter en terreinbeheerder van de kinderboerderij. Als klusjesman en gebouwbeheerder bij Muziekvereniging Irene in Werkendam draagt hij ook bij aan het culturele leven in Werkendam. Hiernaast is hij voorzitter van de GJV en jeugdouderling bij de Gereformeerde Kerk in Werkendam geweest. Op dit moment is hij vrijwilliger bij de fancy fair van de kerk.

Kees Braat (73) uit Woudrichem: Als boekhouder, penningmeester, secretaris en voorzitter, heeft hij al veel rollen bij VV Woudrichem vervuld. Op sportief gebied valt nog te vermelden dat hij secretaris was van Sportraad Altena en nu penningmeester van Stichting Altena Cup is. Verder is hij penningmeester en voorzitter geweest van Ontspanningsvereniging Oudendijk. Sinds 2020 is Braat voorzitter van RTV Altena.

Corné van Beek (55) uit Wijk en Aalburg: Hij is voorzitter, penningmeester en vrijwilliger bij de organisatie van de dodenherdenking door Oranje Vereniging Wilhelmina. Bij Toneelvereniging ’t Centrum is hij ook een actieve kracht, waar hij als voorzitter zijn bijdrage levert en eerder als penningmeester heeft geholpen. Bovendien vervult Van Beek de rol van secretaris bij Ondernemingsvereniging OVH en draagt hij zijn steentje bij aan de Wijkse Zeilvereniging Trident met verschillende taken.