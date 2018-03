De Veste behoudt deels maatschappelijke functie

WOUDRICHEM • Stichting De Vleet heeft De Veste verkocht aan de Makelaars van Altena. Wel op voorwaarde dat de helft van het pand minimaal tien jaar een maatschappelijke bestemming krijgt.

Carlo Oostindie, voorzitter van Stichting De Vleet, vertelt dat de verkoop snel beklonken was, nadat duidelijk werd dat Woonlinie niet verder wilde met haar plannen voor De Veste.

"Bij de verkoop is bedongen dat het pand voor de helft een maatschappelijke bestemming krijgt, passend in de vesting. De andere helft wordt naar verwachting verhuurd aan kleine bedrijfjes of startende ondernemers, zodat het gebouw het karakter krijgt van een verzamelgebouw. Daarmee voldoen we aan onze maatschappelijke doelstelling. Na de verkoop moeten we nog 50.000 euro subsidie terugbetalen aan de gemeente Woudrichem. Voor het geld dat overblijft, zoeken we, in overleg met de gemeente, een maatschappelijke bestemming."

Verkoopprijs

Over de verkoopprijs wil Oostindie niet veel kwijt, wel vertelt hij dat er twee taxatierapporten waren van twee verschillende makelaars. Het bod van Woonlinie was fors lager dan het bedrag dat de Makelaars van Altena bood, maar was ook gebaseerd op een ander plan.

Woonlinie had het idee om in De Veste Woerkumer bier te gaan verkopen door mensen met een rugzakje, vertelt Ronald van de Ende. "Het plan was rond en zo konden we de maatschappelijke functie van De Veste behouden, maar ineens werd de stekker eruit getrokken."

Van de Ende, eveneens Vestinggouverneur, schreef daarop een open brief met een pleidooi de 'buurthuisfunctie' van De Veste te behouden.

Verontwaardiging

De verkoop van De Veste aan een commerciële partij zorgde voor heftige verontwaardiging in de gemeenteraad. Raadslid Anne Duizer (ChristenUnie) sprak van 'maatschappelijke kapitaalvernietiging'. Wethouder Paula Jorritsma toonde zich eveneens verbaasd en sprak woensdag met Stichting De Vleet.

Henk Jan Leijendekker van Makelaars van Altena heeft nog geen concrete plannen voor de maatschappelijke functie van de Veste, maar gaat samen met Trema alle initiatieven bekijken.

Hannie Visser-Kieboom