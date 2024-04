Gloednieuw appartementencomplex ‘Poort van Woudrichem’ geopend: ‘Het resultaat mag er zijn’

WOUDRICHEM • Na een voorbereiding van 3 jaar en een bouwtijd van 1,5 jaar is het eindelijk zover. Wethouder Hans Tanis opende vrijdag het gloednieuwe appartementencomplex ‘Poort van Woudrichem’. Hiermee is Woudrichem 28 woningen, inclusief 7 huurwoningen, rijker.

De oplevering werd onlangs nog met tien weken uitgesteld, aangezien er nog een aansluiting op het stroomnet moest komen, maar hier had niemand het vrijdagochtend over. De nieuwe bewoners hadden zich voor de opening op het parkeerterrein van het appartementencomplex verzameld en werden verwelkomd met een vers bakje koffie of thee en een muffin.

Veel blije gezichten

Projectleider Hans Boom, van Van Dalen Bouw en Ontwikkeling, heette de nieuwe bewoners welkom. Hij zag een hoop blije gezichten bij de bewoners en de reden hiervoor kon wethouder Hans Tanis wel begrijpen. “Het resultaat mag er zijn”, zo stelde hij. “Het appartementencomplex ligt op een mooie locatie aan de rand van Woudrichem.”

Vroeger stond hier een kantoor van het Waterschap. Omdat het een herontwikkellocatie betrof, gingen er langdurige procedures vooraf aan de bouw. “Doordat de omgeving er goed bij betrokken is, verliep de bouw zelf uiteindelijk vlekkeloos”, aldus Tanis, die nog een belangrijk aspect uitlichtte. “Het gebouw is toekomstbestendig, met veel aandacht voor de natuur.”

Aandacht voor de natuur

Het buitenterrein is namelijk ontwikkeld in samenspraak met Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur. Er zijn verschillende maatregelen genomen voor de flora en fauna. “Ik vind het heel mooi om te zien dat bij steeds meer woningbouwprojecten in Altena bijzondere aandacht wordt gegeven aan de natuur en duurzaamheid”, zegt Roel Wigman, van Altenatuur.

“We hebben met heel veel plezier meegedacht om ook de natuur een plekje te geven. Zo zijn er nestkasten in de gevel opgenomen, eendenkorven in de singels geplaatst en is het binnenterrein voorzien van bloemrijke beplanting en insectenhotels.”

Plantje voor bewoners

De openingshandeling van wethouder Tanis voltrok zich ook bij één van de insectenhotels. Samen met Goof van Vliet, eveneens van Altenatuur, werd een met vlag omhulde insectenhotel onthult.

Hierna namen de meeste nieuwe bewoners nog even de tijd om na te praten met elkaar. Voor hen was er palet met plantjes afgeleverd, waarvan ze er allemaal één mochten meenemen om het balkon op te fleuren.

De komende tijd zullen de meeste kopers druk bezig zijn met klussen in hun nieuwe appartement, alvorens ze er gaan wonen.

‘Mes snijdt aan twee kanten’

Wethouder Tanis liet nog weten dat van de 21 koopwoningen het merendeel verkocht is aan inwoners van Altena. “Dat toont aan dat de appartementen in een behoefte voorzien. Dit betekent automatisch dat er ook weer woningen vrijkomen op de woningmarkt. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

De zeven huurwoningen in het appartementencomplex worden overigens verhuurd door Bazalt Wonen.