Nieuwendijkse kleuters bezoeken Stichting Kunst in Giessen

GIESSEN/NIEUWENDIJK • Drie kleuterklassen van basisschool De Regenboog uit Nieuwendijk kwamen in het kader van hun kunstweek, waar de schilder Piet Mondriaan centraal stond, bij Stichting Kunst in Giessen op bezoek.

Eerst vertelden Marina Kieboom en Simon Woudwijk iets over schilderkunst in het algemeen en over Mondriaan in het bijzonder. Vervolgens ging elke groep naar verschillende ateliers van het Regionaal Centrum voor Kunst en Ontwikkeling.

Zelf schilderen

In het atelier van Stichting Kunst konden de kinderen zelf schilderen, wat ze met groot enthousiasme deden. Opvallend was dat de voorkeur van hen uitging naar de kleuren geel, blauw, rood en zwart, zoals ze bij Mondriaan hadden gezien.

Ze probeerden verschillende technieken uit, waarbij ze ontdekten dat je met allerlei materialen kunt schilderen en dat je daarmee verschillende effecten bereikt. Hierdoor werden niet alleen de kinderen maar ook de ouders geïnspireerd om dit ook thuis uit te proberen.