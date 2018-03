Startschot voor vijftien nieuwe huurwoningen in Werkendam

WERKENDAM • Wethouder Machiel de Gelder, Richard Paardenkooper van Credit Linked Beheer BV en de Lauran van Poppel van Van der Heijden bouw en ontwikkeling hebben donderdag het officiële startschot gegeven voor de bouw van vijftien huurwoningen in de Werkense Polder.

De bouw is in februari gestart en naar verwachting worden de woningen in november opgeleverd. In totaal bestaat het project uit vijftien woningen, waarvan dertien rijwoningen (opgedeeld in twee blokken, een van vijf en een van acht woningen) en een tweekapper.

De woningen worden gebouwd binnen het Fairhomes-concept van Van der Heijden en komen aan Buitenlaag en Richter. Het project wordt met een watergang gescheiden van de voetbalvelden van voetbalclub de Kozakken Boys.

Klassieke uitstraling

Beide blokken rijwoningen zijn vormgegeven met een topgevel en zijn de deuren voorzien van een moderne luifel. Dit zorgt, samen met de gecombineerde baksteenkleuren, voor een klassieke uitstraling met moderne accenten. De gemeente legt op het binnenterrein een nieuw parkeerterrein aan waar de achtertuinen op aansluiten.

Geïnteresseerden voor deze woningen kunnen voor meer informatie terecht bij Hofstede Makelaardij in Werkendam. Credit Linked Beheer is de toekomstige eigenaar en tevens verhuurder van de woningen. De woningen worden gebouwd door Van der Heijden bouw en ontwikkeling.