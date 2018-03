CDA maakt zich zorgen om bouwlocaties carnavalswagens

DUSSEN/ HANK • Bouwers van carnavalswagens in Hank en Dussen hebben grote moeite met het vinden van een geschikte bouwplek volgens het Werkendamse CDA. De fractie stelt hierover dan ook artikel 35 vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

"De bouwplaatsen zijn schaarser en boeren en bedrijven staan minder vaak toe dat een wagen in hun schuur wordt gebouwd, omdat ze zelf de ruimten nodig hebben of het risico van brandveiligheid te groot vinden. Met name in Hank is het vinden van een geschikte bouwplaats een groot probleem aan het worden", zo laten Gerard Paans en Otto van Breugel namens het CDA weten.

Dussen

In Dussen is dit probleem wat minder volgens de fractie, maar met de plannen van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne waar de groepen van de carnavalsvereniging nu gebruik van maken, komen de ongeveer zestig mensen die in Dussen aan wagens bouwen ook in de problemen.

"Een gevolg is dat hierdoor steeds minder wagens gebouwd worden en dat mogelijk de optochten in de toekomst gaan verdwijnen omdat een aantal bouwers dreigen af te vallen. Het zou natuurlijk zonde zijn als om deze redenen groepen en of clubs stoppen met het bouwen van de carnavalswagens."

Nishut

Het CDA vindt dat carnaval en carnavalsoptochten een belangrijk onderdeel zijn van de Hankse en Dussense traditie/ cultuur waar veel inwoners en vooral jeugd bij betrokken zijn.

Verder staat het CDA ervoor open dat de gemeente het makkelijker gaat maken om een tijdelijke vergunning af te geven voor het bouwen van een 'eenvoudige nishut' of een grote tent. Het CDA wil dus een inspanning van de gemeente voor het creëren en stimuleren van bouwlocaties voor carnavalswagens waarbij ze de verenigingen informeren over een plek waar deze tenten of nishutten gebouwd mogen worden.

Vragen

De CDA-fractie vraagt het college dan ook of zij kan motiveren dat carnaval een belangrijk traditie is in Hank en Dussen. Verder wil de fractie graag weten of het college bereid is de verenigingen in Dussen en Hank te helpen zoeken naar een geschikte bouwlocatie.

Een aansluitende vraag is of het college bereid is te onderzoeken op welke wijze de gemeente Werkendam het bestaande beleid rondom bouwlocaties voor carnavalswagens in de gemeente Werkendam kan aanpassen zodat er een toename kan ontstaan.

Als laatste is het CDA benieuwd of het college op de hoogte is dat er vanuit de Provincie, of andere fondsen, regelmatig subsidies worden verstrekt om cultuur en traditie te behouden.