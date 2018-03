Commissaris brengt laatste werkbezoek aan gemeente Werkendam

WERKENDAM • Commissaris Wim van der Donk bracht woensdagmorgen zijn laatste, formele, werkbezoek aan de gemeente Werkendam, alvorens ze fuseert tot één Altena.

Van der Donk is tevreden over de samenwerking in de regio en de vorming van de nieuwe gemeente, hij complimenteerde de raden en de inwoners over de voortgang van de fusie. Twee jaar geleden bezocht de commissaris Werkendam voor het laatst.

Tijdens zijn bezoek sprak hij met de fractievoorzitters en het college van B & W, maar bracht hij tevens een werkbezoek aan de scheepvaartbedrijven Concordia Damen en buurman TMS.

Verduurzaming scheepsbouw

Tijdens de bedrijfsbezoeken was Van der Donk vooral geïnteresseerd in de innovaties om te komen tot verduurzaming in de scheepsbouw, zoals het elektrisch varen. Hij loofde het maritieme vakmanschap en riep de Werkendamse ondernemers op om niet bang te zijn voor innovatie en internationaal zakendoen.

"Werkendam is een hotspot in de binnenvaart, maar ook onderdeel van de Brabantse maakindustrie van lassen en slijpen in combinatie met hoogwaardige werkgelegenheid zoals het ontwerpen van kranen."

Derde haven

De verduurzaming van de scheepsbouw kwam ook al aan de orde tijdens een werkbezoek van de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli aan de Werkendamse havens van een half jaar geleden. Pauli liet toen al doorschemeren dat de provincie geen extra geld investeert in die verduurzaming, maar vooral wijst naar bestaande Europese subsidiefondsen. Van der Donk herhaalde dat advies.

Tijdens het gesprek met het college kwam ook de wens voor een derde haven opnieuw op tafel.

"De ondernemers moeten aan de slag met concrete plannen. Ik zie in dat we niet eindeloos casco's kunnen blijven opslaan in deze havens, maar laat vooral weten wanneer die nieuwe haven er moet zijn en hoe die eruit moet zien."

Hannie Visser-Kieboom