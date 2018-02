Sleeuwijkse Eline is dol op verweerd en geroest

SLEEUWIJK • "Ik ben dol op alles wat verweerd, geroest of afgebladderd is. En ik heb gemerkt dat meer mensen dat gevoel delen. En hoe tof is het nu dat ik die passie kan combineren met iets anders dat ik heel graag doe: portretfoto's maken."

De ogen van Eline Kentie uit Sleeuwijk stralen wanneer ze het over haar bedrijf Ruwmantisch heeft waarmee ze zich specialiseert in portretten op vervallen locaties: sfeervol, stoer en een tikje romantisch.

Ruwmantisch bestaat pas sinds 2016. "Toen ben ik begonnen om portretfotografie te combineren met mijn voorliefde voor grilligheid. Daarvoor was ik al bezig met meer traditionele portretten en grafisch ontwerp in mijn zusteronderneming 'Eline Kentie, Grafisch ontwerp & Fotografie'. En dat doe ik ook nog steeds."

Uniek concept

Ruwmantisch is een uniek concept in Nederland. Dankzij een klasgenoot van de Kunstacademie durfde Eline een aantal jaar geleden uiteindelijk de stap te zetten om haar beide voorliefdes te combineren.

"Ik fotografeer al jaren vervallen panden en verlaten gebouwen in het buitenland. Gewoon omdat ik er zo van hou. En de reacties op die foto's zijn heel tof. Ik voelde wel een kriebel om met mijn portretfotografie een wat stoerdere kant uit te gaan en de drang om mezelf op creatief vlak te willen onderscheiden. Toen kwam er een oud-klasgenoot van de Kunstacademie. Zij wilde heel graag foto's van zichzelf laten maken in een verlaten chateau in België. 'En ik wil dat jij dat doet'. Ze kende mijn voorliefde voor alles wat verweerd is. Dat heb ik gedaan en dat voelde heel goed."

Eline gaat naar aanleiding van deze ervaring verder denken. "Ik vroeg me af: kan dat wel, is het niet tè onderscheidend en hoe kom ik aan voldoende locaties? In Nederland valt het namelijk niet mee om goede plekken te vinden. Maar ik ben het gewoon uit gaan proberen. Het gaat hartstikke goed, beter dan ik had durven hopen."

Leeg en vervallen

Voor Ruwmantisch is Eline voortdurend op zoek naar leegstaande en vervallen gebouwen in heel Nederland.

"Ik merk, nu ik in het wereldje zit, dat het makkelijker wordt. Ik kijk rond op internet of ik interessante dingen tegen kom. Soms krijg ik een tip. Als het even kan ga ik vervolgens ter plekke kijken of het wat voor Ruwmantisch is. Dan volgt eigenlijk het lastigste deel: proberen te achterhalen wie de eigenaar is. Ik doe namelijk niets zonder toestemming en overleg. Ik speur internet af, ga bij omwonenden langs. Dat is eigenlijk net een soort detectivewerk."

"Als ik eenmaal de juiste persoon heb gevonden, is het wel grappig om te merken dat er op twee manieren gereageerd wordt. De ene helft snapt precies wat ik nou zo fantastisch vindt. De andere helft begrijpt helemaal niet wat ik nou zo leuk vindt aan die ouwe meuk. Inmiddels heb ik een mooi bestand aan locaties, maar het is altijd onzeker hoe lang een locatie te gebruiken is. Een pand kan gerenoveerd worden, van eigenaar veranderen of een herbestemming krijgen. Ik kan er dus nooit volledig van op aan, daarom hou ik mijn bestand zorgvuldig bij. En dat maakt het ook spannend."

Geheim

Het is ook de reden dat Eline haar locaties geheim houdt.

"Het kost me veel tijd en moeite om locaties te vinden en alles goed te regelen. Dus ik ben zuinig op de plekken die ik ken. Ik vraag klanten altijd om de plaats waar we foto's hebben gemaakt niet door te vertellen, en leg daarbij uit waarom. Dat snapt eigenlijk iedereen wel."

Voor een goede achtergrond is overigens niet heel veel nodig, vertelt Eline. "Een simpele ruwe achtergrond, bijvoorbeeld een afbladderende boerderijdeur, is ook al goed. Maar een grote locatie is geweldig. Ik heb nu bijvoorbeeld een oude fabriek in mijn bestand. Geweldig, want die heeft verschillende onderdelen onder één dak. Een industriële loods, een gedeelte met koelcellen, een gedeelte met oude bakstenen muren. Dan heb je dus op één locatie verschillende sferen. Dat is echt top."

Anders dan studio

Een fotoshoot bij Ruwmantisch is dus duidelijk anders dan een shoot in een park of een fotostudio.

"In een studio kun je een achtergrond kiezen. Ik ga naar de achtergrond en zet daar mijn studio op. Overigens is het wel zo dat de panden leeg staan: er is dus geen elektra, geen water, geen toilet. In de winter is het dus ook niet warm. Maar mensen hebben dat er toch voor over. Wat ik gaaf vindt om te zien, is dat ik kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van mensen. Ik zie dat ze opleven, dat ze merken dat ook zij mooi op een foto kunnen staan. Ik geef tips en trucs hoe ze het beste op de foto kunnen gaan. En dan is het fantastisch om te zien dat hun zelfvertrouwen een boost krijgt!"

Afhankelijk van de locatie kan Eline diverse sferen creëren. Dat maakt dat er verschillende mensen op Ruwmantisch afkomen: van gezinnen tot bands.

"Ik overleg altijd met klanten wat ze in gedachten hebben, welke sfeer of stijl. Dan bedenk ik welke locatie daar het beste bij past. Soms willen mensen iets romantisch en rustieks, soms gaan ze meer voor stoer en rauw. Ik kan overigens ook voor kleding en attributen zorgen om de gewenste sfeer of stijl helemaal tot zijn recht te laten komen."

Ontroerd

Dat klanten heel wat over hebben voor een fotoshoot bij Ruwmantisch, kan Eline ontroeren.

"Een tijdje terug heb ik Martine Reesink gefotografeerd, een jonge vrouw met de ernstige bindweefselaandoening EDS. Ze beweegt zich voort in een elektrische rolstoel en ligt gemiddeld 22 uur per dag op bed. We hebben prachtige foto's gemaakt. Ze had ook een specifiek idee: ze houdt een blog bij over haar ziekte onder de titel 'Welkom in de wereld van een kneus'."

"Tijdens de shoot wilde ze als koningin der kneuzen op de foto, in haar elektrische rolstoel. Niet omdat ze neerkijkt op de rest, maar omdat ze juist wil laten zien dat mensen met een beperking groot zijn in wat ze doen met hun mogelijkheden. Dus dat hebben we gedaan: een mooie jurk aan, een kroon, een scepter, lekker stoer kijkend. Het resultaat is geweldig. Martine vond het fantastisch om zichzelf zo terug te zien, maar heeft het de dagen erna lichamelijk wel moeten bezuren."

"Ik vond het heel bijzonder dat ik deze foto's mocht maken. En het is meteen een reminder waarom ik dit werk zo graag doe!"



