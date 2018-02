WOUDRICHEM • De Rotary Club Woudrichem heeft zaterdag met man en macht hout gekapt voor het goede doel.

Het hout was grotendeels al verkocht, maar moest nog gekapt worden. De opbrengst van de houtverkoop gaat naar de stichting Behouden Vaart. Deze stichting probeert in samenwerking met gemeenten en bedrijven het tekort aan arbeidskrachten voor de Maritieme sector in te vullen.

De doelgroep die men met deze actie bereikt zijn onder andere, asielzoekers. Het blijkt dat de stichting hierin zeer succesvol is.