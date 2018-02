Ook leerlingen Het Fundament kunnen veilig op weg

GENDEREN • Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland, was woensdag in het kader van het project 'Veilig op Weg' te gast op Het Fundament om de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 bewust te maken van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer.

De leerlingen leren tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer: 'Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen' en 'houd minstens drie meter afstand'.

Het project 'Veilig op Weg' bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Weg-vrachtauto klaar staat voor de praktijkles. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas goed hoe belangrijk het is om als fietser uit de dode hoek te blijven.

'Veilig op Weg' is het grootste dode hoek lesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg-partners, zo'n 1500 basisscholen bezocht.