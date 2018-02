Progressief Altena stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

WERKENDAM • Progressief Altena wil van het Werkendamse college weten hoe overlast door vestiging van buitenlandse werknemers voorkomen wordt.

In buurgemeente Aalburg werd onlangs gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten in de dorpen. Er komen steeds meer - tijdelijke - buitenlandse arbeidskrachten omdat de economie aantrekt. Commerciële partijen zien hierbij de lucratieve kansen en kopen woningen op om deze geschikt te maken voor kamerbewoning.

In de praktijk betekent dit dat er zes of meer arbeidsmigranten gehuisvest worden in een eengezinswoning. Dat leidt regelmatig tot overlast, zoals herrie.

Progressief Altena wil weten of de gemeente Werkendam concrete spelregels heeft opgesteld voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten, of alle locaties waar dit speelt in beeld zijn en om hoeveel huizen en bewoners het dan gaat, en of de buurt betrokken wordt als in een huis arbeidsmigranten komen wonen.

Ook vraagt de partij: zijn er in de gemeente Werkendam gevallen bekend waarbij de omgeving nadelige gevolgen ondervindt van dergelijke woningsplitsing? En: heeft het transformeren van beschikbare woningen gevolgen voor de mogelijkheden die geboden worden aan starters op de woningmarkt?