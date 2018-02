'Extraatje' voor Thomashuis Andel dankzij Electro World Veen

ANDEL • Dankzij een actie van Electro World Veen hebben de bewoners van het Thomashuis in Andel sinds donderdag een nieuwe televisie in hun huiskamer staan.

Electro World-eigenaar Dennis van Roosmalen kwam de televisie zelf bezorgen en zag toe hoe 'zijn' installateurs meteen het beeldscherm vakkundig klaar maakten voor gebruik.

Zorgondernemer Emmy Stark, die samen met haar man Koos van den Bout het Thomashuis runt, is erg blij met de aangename verrassing. "Onze bewoners kijken vaak tv, maar we hadden hiervoor nog zo'n kleine. Op zo'n groot scherm (49 inch, red.) zien ze natuurlijk alles veel beter. Dit is een mooi extraatje voor ons."

Stark en Van den Bout werken al meer dan tien jaar met veel plezier in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Thomashuis in Andel biedt hen de mogelijkheid om de zorg zo in te richten dat die aansluit bij de individuele behoeften en wensen van de bewoners. Zelf wonen ze ook in het Thomashuis, in een eigen woning boven de bewoners.

Nog zeker vijf jaar

"Zo zijn we altijd goed op de hoogte van wat er speelt", zegt Stark, die aangeeft dat het echtpaar nog zeker de komende vijf jaar het Thomashuis draaiende gaat houden. Dankzij een toevallige ontmoeting bij de Mooie Wens Weken bij Electro World Veen is de Samsung LED-tv in Andel terecht gekomen. Ellen Seegers maakte op een maandag in december bij de veelzijdige elektronicazaak aan de Bagijnhof een tussenstop tijdens een ritje op de tandem met een van de Thomashuisbewoners.

Daar trof ze Margot, vrijwilligster bij de woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. "En Margot heeft uiteindelijk het Thomashuis aangedragen voor een mooie wens", vertelt Van Roosmalen, die naar aanleiding van de actie ook zelf goed nieuws te horen kreeg.

"De winkel die de actie het beste had gedaan kreeg nog een tweede prijs", legt hij uit. "Voor ons was dat een mooi geldbedrag voor een uitje met ons team én nog eens een tweede televisie om uit te delen." Naar wie het tweede toestel gaat laat Van Roosmalen over aan Margot.