Mariska van der Kolk gaat dorpshuis Genderen beheren

GENDEREN • Het dorpshuis in Genderen heeft met ingang van 2018 een nieuwe beheerder. Maar behalve een ander gezicht als aanspreekpunt voor organisatorische zaken, verandert er verder eigenlijk niets.

"Nee hoor", lacht Mariska van der Kolk die per 1 januari het stokje heeft overgenomen van Renée van Mersbergen. "Het loopt best lekker zo, dus dat is prima. Laat me eerst maar eens van lieverlee alles onder de knie krijgen. Alles blijft bij het vertrouwde voor de gebruikers van het dorpshuis."

Geen onbekende

Mariska is voor de inwoners van Genderen geen onbekende. Al een paar jaar werkt ze mee in het dorpshuis. Bovendien woont ze ook in Genderen. De beheerder van het dorpshuis wordt bij het uitvoeren van haar nieuwe taak niet in het diepe gegooid. "Renée blijft betrokken bij het dorpshuis. Als vrijwilliger, maar nu helpt ze me ook op weg. Dat is erg prettig natuurlijk."

Rommelmarkt

De eerste grote activiteit die Mariska in het dorpshuis in Genderen gaat houden, is een rommelmarkt. "Er is altijd van alles te beleven in het dorpshuis. Dit keer is dat dus de rommelmarkt, andere jaren hadden we bijvoorbeeld de hobbybeurs. We kijken eigenlijk steeds een beetje waar vraag naar is."

De rommelmarkt zal worden gehouden op zaterdag 10 maart. Deelnemers kunnen al om 7:30 uur in de zaal terecht om hun producten uit te stallen. De markt is van 9:00 tot 13:00 uur geopend voor publiek. Wie een tafel wil huren, betaalt 7,50 euro per tafel (80 x 120 centimeter), met een maximum aan drie tafels. Tijdens de rommelmarkt is de bar geopend.

Wie een tafel wil huren, of meer informatie wil, kan tot 24 februari contact opnemen met Mariska van der Kolk, 0416-353612 of 06-21615690.